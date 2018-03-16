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«Нива» останется иконой «АвтоВАЗа»
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Стив Маттин успокоил поклонников «Нивы» 

CarClub 16 марта 2018
Фото: CarClub
Переход «Нивы» на новую платформу и смена поколения не превратят автомобиль в близнеца Renault Duster с другими эмблемами. Шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин уверил в этом.
«Конечно, нет. Это машина икона для АвтоВАЗа, и такой она и останется. Очень важно иметь некие связующие элементы, которые роднят машину с автомобилем прошлого поколения. Сегодня яркий имидж у Lada 4x4. Естественно, в будущем постараемся сделать так, чтобы эти яркие элементы, известные сегодня, будут узнаваемы в новой модели», — пояснил художник.
Как уже известно, Lada 4x4 третьего поколения (второе — это Chevrolet Niva) будет базироваться на архитектуре Global Access альянса Renault-Nissan и станет техническим близнецом «Дастера». При этом конструкторы постараются по максимуму сохранить главные достоинства текущей модели — отменную проходимость, компактные габариты, яркий дизайн. Последний пункт как раз касается команды Стива Маттина.
Отметим также, что Lada 4x4 новой генерации станет глобальной моделью: ее сборку планируется наладить, в частности, в Бразилии.
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