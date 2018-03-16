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Легендарный Porsche Carrera R. S 27 будет отреставрирован
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Легендарный Porsche Carrera R. S 27 будет отреставрирован 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
Легендарная машина Porsche получит вторую жизнь.
Речь идет о модели Porsche Carrera R. S 27. Данный автомобиль отличает не только то, что он только был выпущен 25 лет назад. Расположение правого руля и печальная судьба некоторых его владельцев только подогревает интерес к раритету.
Среди автолюбителей модель получила название «Тринидад RS». И это объяснимо, поскольку он затонул в Карибском море почти 40 лет назад. Теперь же машину решили полностью восстановить, насколько это возможно, и передать в надежные руки.
За работу с энтузиазмом решили взяться специалисты из мастерской Autofarm, тесно сотрудничающей с Porsche. По их словам покупатель раритета уже найден. Теперь предстоит кропотливая работа, видеоотчет по которой регулярно будет размещаться в сети, начиная со следующего года.
У «Тринидад RS» трагическая, но интересная история. Он принимал участие в военных действиях на Ближнем Востоке, один из его владельцев был убит. Тем не менее, это последняя машина от Porsche, выпущенная с правым рулевым управлением.
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