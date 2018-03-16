Легендарный Porsche Carrera R. S 27 будет отреставрирован

Легендарная машина Porsche получит вторую жизнь.

Речь идет о модели Porsche Carrera R. S 27. Данный автомобиль отличает не только то, что он только был выпущен 25 лет назад. Расположение правого руля и печальная судьба некоторых его владельцев только подогревает интерес к раритету.

Среди автолюбителей модель получила название «Тринидад RS». И это объяснимо, поскольку он затонул в Карибском море почти 40 лет назад. Теперь же машину решили полностью восстановить, насколько это возможно, и передать в надежные руки.

За работу с энтузиазмом решили взяться специалисты из мастерской Autofarm, тесно сотрудничающей с Porsche. По их словам покупатель раритета уже найден. Теперь предстоит кропотливая работа, видеоотчет по которой регулярно будет размещаться в сети, начиная со следующего года.

У «Тринидад RS» трагическая, но интересная история. Он принимал участие в военных действиях на Ближнем Востоке, один из его владельцев был убит. Тем не менее, это последняя машина от Porsche, выпущенная с правым рулевым управлением.