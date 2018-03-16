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Автомодели «Кортежа» покажут на московском мотор-шоу
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Автомодели «Кортежа» покажут на московском мотор-шоу 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
Новостное агентство РИА «Новости» со ссылкой на приближенные к проекту источники, сообщило, что стала известна дата официальный показов серии спецмашин «Кортеж».
Как заявляет источник, данное мероприятие пройдет в рамках мотор-шоу в Москве, которое запланировано на август этого года. Тогда широкой публике покажут все автомодели линейки.
Ранее посмотреть на автоновинки для первых лиц будет возможно на инаугурации российского президента. До того времени машины официально показывать не будут.
Как известно, первая партия спецмашин успешно проходит «полевые» испытания в ФСО. Далее к концу года будет окончена бумажная волокита с новой совместной компанией, которая будет заниматься продвижением и реализацией автомоделей спецлинейки.
А в 2019 году будет дан старт началу свободных продаж автомоделям"Кортежа". Как уже говорил министр Мантуров, в первую очередь в продажу пустят седаны.
Затем вопросы будут решаться по мере получения заявок от конкретных заказчиков.
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