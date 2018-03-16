Infiniti QX30 2018 признали непрактичным

Автоэксперты назвали мини-кроссовер Infiniti QX30 2018 года непрактичным

Технические эксперты разбирались с Infiniti QX30 — автомоделью 2018 года. Был проведен полный "разбор по винтикам": машина прошла специальный тест-драйв. Также были рассмотрены все технические характеристики силового оборудования и оснащения.

Автоновинка рассматривалась создателями как сильный и скоростной автомобиль. Но видимо увлекшись мощностными параметрами и внешним видом, автопроизводители напрочь забыли о комфорте. В салоне по прежнему тесновато. Багажный отсек — мал.

По силовой части новый автомобиль получил турбомотор на 208 л.с. с семиступенчатой коробкой-автоматом.

Основная версия привода — передний. Но появились уже модификации с полным приводом.

Автомобиль имеет добротный вид как снаружи, так и внутри салона. Ориентировочная стоимость автоновинки — 30000 долларов США.

Конечно же автомодель дороговата. Да и расход топлива оставляет желать лучшего.