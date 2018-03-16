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Infiniti QX30 2018 признали непрактичным
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Автоэксперты назвали мини-кроссовер Infiniti QX30 2018 года непрактичным 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
Технические эксперты разбирались с Infiniti QX30 — автомоделью 2018 года. Был проведен полный "разбор по винтикам": машина прошла специальный тест-драйв. Также были рассмотрены все технические характеристики силового оборудования и оснащения.
Автоновинка рассматривалась создателями как сильный и скоростной автомобиль. Но видимо увлекшись мощностными параметрами и внешним видом, автопроизводители напрочь забыли о комфорте. В салоне по прежнему тесновато. Багажный отсек — мал.
По силовой части новый автомобиль получил турбомотор на 208 л.с. с семиступенчатой коробкой-автоматом.
Основная версия привода — передний. Но появились уже модификации с полным приводом.
Автомобиль имеет добротный вид как снаружи, так и внутри салона. Ориентировочная стоимость автоновинки — 30000 долларов США.
Конечно же автомодель дороговата. Да и расход топлива оставляет желать лучшего.
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