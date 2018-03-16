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Первый электрический кроссовер Audi оценили дешевле гибридного Q7
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Первый электрический кроссовер Audi оценили дешевле гибридного Q7 

Motor.ru 23 часа назад
Фото: Motor.ru
Электрический кроссовер Audi e-tron будет стоить в Германии минимум 80 тысяч евро (5,7 миллиона рублей) — на две тысячи дешевле дизель-электрического гибрида Q7 e-tron. В ряде стран уже начали принимать предзаказы на новинку и, например, в Норвегии их количество превысило 3700.
По предварительной информации, публичный дебют Audi e-tron состоится в Брюсселе летом текущего года. Производство кроссовера начнется во второй половине 2018-го. Следом за ним, в 2019 году, появится купеобразный Audi e-tron Sportback.
Прототип электрокроссовера Audi представила на прошедшем в Женеве автосалоне. Предсерийный образец машины был покрыт камуфляжем с логотипами e-tron. Технические характеристики вседорожника не назвали, но отметили, что он получит систему полного привода и будет поддерживать быструю зарядку.
Перед запуском в производство Audi проведет испытания модели в реальных условиях. В тестировании будет задействовано 250 прототипов, а само оно пройдет в высокогорье, Нюрбургринге, а также в условиях воздействия экстремально низких и высоких температур.
Предвестник первого электрического кроссовера Audi дебютировал в 2015 году на автосалоне во Франкфурте в виде концепт-кара e-tron quattro.
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