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В сети выставлен на продажу самый современный автомобильный двигатель
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В сети выставлен на продажу самый современный автомобильный двигатель 

Car.ru 16 марта 2018
Фото: Car.ru
В сети выставили на продажу самый современный мотор.
Речь идет о моторе от компании Mercury Racing. Она специализируется на изготовлении двигателей для морских и речных судов. Теперь же внимание производителя переключилось на сегмент моторов для автомобилей.
В объявлении фирмы говорится о том, что к продаже предлагается двигатель с объемом в 7 литров и мощностью 750 лошадиных сил. При его изготовлении были задействованы отдельные комплектующие от General Motors. Силовое устройство одинаково подходит для машин как с ручной, так и автоматической трансмиссией. Бензин от 91 октанового числа и выше.
Стоимость предложения составляет 33 тысячи американских долларов. Однако в эту цену входят годичная гарантия, настройка двигателя под каждый конкретный автомобиль.
Кроме того, к мотору прилагаются шкивы, ремни, оборудование для подачи переменного тока.
На первый взгляд может показаться, что предложение выглядит значительно дороже аналога от General Motors. Однако бюджетный вариант часто нуждается в доработке, установке дополнительных комплектующих. В итоге стоимость получается примерно одинаковой.
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