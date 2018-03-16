В сети выставлен на продажу самый современный автомобильный двигатель

В сети выставили на продажу самый современный мотор.

Речь идет о моторе от компании Mercury Racing. Она специализируется на изготовлении двигателей для морских и речных судов. Теперь же внимание производителя переключилось на сегмент моторов для автомобилей.

В объявлении фирмы говорится о том, что к продаже предлагается двигатель с объемом в 7 литров и мощностью 750 лошадиных сил. При его изготовлении были задействованы отдельные комплектующие от General Motors . Силовое устройство одинаково подходит для машин как с ручной, так и автоматической трансмиссией. Бензин от 91 октанового числа и выше.

Стоимость предложения составляет 33 тысячи американских долларов. Однако в эту цену входят годичная гарантия, настройка двигателя под каждый конкретный автомобиль.

Кроме того, к мотору прилагаются шкивы, ремни, оборудование для подачи переменного тока.

На первый взгляд может показаться, что предложение выглядит значительно дороже аналога от General Motors. Однако бюджетный вариант часто нуждается в доработке, установке дополнительных комплектующих. В итоге стоимость получается примерно одинаковой.