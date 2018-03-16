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Польские тюнеры сделали мегабрутальный и широкий Mercedes-Benz X-Class
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Польские тюнеры сделали мегабрутальный и широкий Mercedes-Benz X-Class 

Motor.ru 16 марта 2018
Фото: Motor.ru
Польское ателье Carlex Design представило лимитированную серию пикапов, построенных на базе Mercedes-Benz X-Class. Новинка под названием Exy будет доступна в двух исполнениях: Urban и Off-Road. Тираж каждого составит 999 экземпляров.
Машины в исполнении Urban укомплектуют заниженной подвеской, 22-дюймовыми колесными дисками, аэродинамическим обвесом с элементами из углепластика, спортивными сиденьями Recaro и крышкой грузовой платформы. В отделке салона будет использоваться красная кожа и карбон.
Внедорожная версия X-Class получит подвеску с увеличенным дорожным просветом, дополнительный блок освещения на крыше, пластиковые расширители колесных арок, лебедку, стальную защиту порогов и моторного отсека.
Пикап Mercedes-Benz X-Class дебютировал летом 2017 года на специальном мероприятии в ЮАР. Модель построена на платформе Nissan Navara с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. X-Class комплектуется турбодизелями объемом 2,3 литра или трехлитровым «мерседесовским» V6 мощностью 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.
В России Mercedes-Benz X-Class оценен минимум в 2 899 000 рублей.
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