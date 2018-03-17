К февральскому ТОП-25 примкнул Datsun on-DO

Японский автобренд Datsun реализовал на российском авторынке 2053 автомодели (+4%). Если рассматривать продажи обсуждаемого автобренда в России за первые два месяца текущего года, то мы получим 3316 экземпляров (+7%).

Бестселлером автобренда называют автомодель Datsun on-DO . Таких машин было распродано в обозначенный период 1754 единицы (+53%). Что и позволило данной автомодели примкнуть к ТОП-25 бестселлеров.

А вот автомодель mi-DO не очаровала российских автолюбителей. Такой автомобиль выбрали лишь 299 россиян (-63%).

Автомодель Datsun on-DO с механической коробкой предложена на российском авторынке от 451000 рублей. Модификация с автоматической коробкой стоит от 533000 рублей.

Стоимость автомодели Datsun mi-DO с «механикой» стартует от 524000 рублей. С «автоматом» цена начинается от 574000 российских рублей.

По силовой части обе автомодели оснащаются 1,6-литровым мотором на 87106 л.с.