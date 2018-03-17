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Рассекречен интерьер салона нового хэтчбека Kia K2S
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Рассекречен интерьер салона нового хэтчбека Kia K2S 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Kia ведёт активную подготовку к началу продаж нового хэтчбека K2S.
Напомним, что новый хэтч — это аналог российского Kia Rio текущего поколения, только в пятидверной конфигурации кузова.
Отметим, что выпуск нового хэтчбека для рынка Китая начнется во втором квартале нынешнего года. Внешний вид нового автомобиля был рассекречен ещё в феврале, а сейчас опубликовали фотоснимки салона хэтча.
Габаритная длина нового KIA K2S на 200 мм меньше, чем у седана и составляет 4 200 мм, показатели ширины и высоты равны 1 720 мм и 1 460 мм соответственно. Размер колесной базы достигает 2 600 мм.
Добавим, что Kia K2S отличается от китайской версии седана не только типом кузова. Модель наградили измененными бамперами, другими противотуманными фарами и большим воздухозаборником в стилистике российского Kia Rio. А задняя часть авто выполнена по мотивам псевдопаркетника X-Line, лишь отсутствует защитный пластиковый обвес и раздвоенные насадки выхлопа.
В моторном отсеке Kia K2S будет стоять 1,4-литровый силовой агрегат, производительность которого 107 л.с. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая механическая трансмиссия или автомат на 6 скоростей.
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