BMW X3 M 2019 с минимальным камуфляжем замечен на испытаниях в Спартанбурге

BMW X3 M F97 дебютирует весной 2019 года вместе с BMW X4 M F98, используя тот же технологический пакет и аналогичную целевую покупательскую аудиторию. Клиенты смогут выбирать между типичным внешним видом SUV с большим багажным отделением, или автомобиль с экстравагантной динамикой в ​​стиле купе SUV с другой стороны.

В центре внимания тех, кто интересуется передовой технологией, скорее всего будет не дизайн, а силовой агрегат нового BMW X3 M 2019. Под капотом М дебютирует новый шестицилиндровый S58, а через несколько месяцев двигатель также будет использоваться для установки в BMW M3 G80 и BMW M4 G82. Трех литровый S58 с двумя турбонагнетателями, и с впрыском воды он будет выдавать до 475 л.с, мощность передается с помощью привода M xDrive на все колеса.

Огромные воздухозаборники на фронте, и четыре мощные выхлопные трубы на корме придают новому BMW X3 M 2019 спортивный вид в комплекте с полной M-технологией. Конкретные M наружные зеркала и тормозная система с перфорированными дисками на передней и задней осях также подчеркивают, что перед нами совсем новая модель BMW.

Фотографии: BMWblog.com