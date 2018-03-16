Минтранс Германии допустил запрет автомобилей с дизельным двигателем

"Это было бы нечестно (обещать)", — заявил новый руководитель ведомства в интервью таблоиду BILD . Он добавил, что собирается сделать все, что в его власти, чтобы избежать этого запрета, однако окончательного решения пока нет.

"Все, что может быть сделано (в этом вопросе) со стороны федерального правительства, будет сделано. Граждане могут быть уверены в этом", — добавил министр.

Он указал, что намерен провести «новые и очень серьезные переговоры с автомобильными концернами». Шойер подчеркнул, что не считает себя «приятелем автобоссов», но представляет интересы интересов владельцев дизельных автомобилей.