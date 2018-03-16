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Минтранс Германии допустил запрет автомобилей с дизельным двигателем
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Минтранс Германии допустил запрет автомобилей с дизельным двигателем 

РИА Новости 23 часа назад
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Глава Минтранса ФРГ Андреас Шойер не исключает, что в Германии может быть введен запрет на вождение автомобилей с дизельным двигателем.
"Это было бы нечестно (обещать)", — заявил новый руководитель ведомства в интервью таблоиду BILD. Он добавил, что собирается сделать все, что в его власти, чтобы избежать этого запрета, однако окончательного решения пока нет.
"Все, что может быть сделано (в этом вопросе) со стороны федерального правительства, будет сделано. Граждане могут быть уверены в этом", — добавил министр.
Он указал, что намерен провести «новые и очень серьезные переговоры с автомобильными концернами». Шойер подчеркнул, что не считает себя «приятелем автобоссов», но представляет интересы интересов владельцев дизельных автомобилей.
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