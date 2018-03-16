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Представлен шикарный пикап Mercedes Х-Сlass
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Тюнинговая компания Carlex Design представила шикарный пикап Mercedes Х-Сlass 

Car.ru 23 часа назад
Фото: car.ru
Когда-то тюнинговая компания Carlex Design представляла свои вариации Nissan Navara. И вот представлены шикарные автомобили Mercedes X-Class от Carlex Design.
Они разработаны в зависимости от условий эксплуатации машины. Первый вариант предназначен для поездок по сельской или пересеченной местности или бездорожью. Другой автомобиль больше ориентирован на передвижение в городских условиях.
Соответственно, и разница в комплектации и цене достаточно ощутимая. «Экстремальный» внедорожник и обычный фургон изначально стоят одинаково. Однако по первому варианту можно часть потраченных средств вернуть назад.
Для движения по бездорожью машина может быть оснащена пластиковой обшивкой, световой системой для обзора в ночное время, повышенной защитой для мотора. При желании можно установить звуковое усиление работы двигателя.
С городской модификацией дело обстоит иначе. Изначально на ней предполагаются колеса с диаметром в 22 дюйма и более низкая подвеска. По желанию можно установить керамическую тормозную систему и имитацию звука работы мотора.
Внутри салона предусмотрены бордовая кожа на передних сидениях, руле, дверных панелях. Впрочем, обшивку можно оговорить отдельно.
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