Представлен шикарный пикап Mercedes Х-Сlass

Тюнинговая компания Carlex Design представила шикарный пикап Mercedes Х-Сlass

Когда-то тюнинговая компания Carlex Design представляла свои вариации Nissan Navara. И вот представлены шикарные автомобили Mercedes X-Class от Carlex Design.

Они разработаны в зависимости от условий эксплуатации машины. Первый вариант предназначен для поездок по сельской или пересеченной местности или бездорожью. Другой автомобиль больше ориентирован на передвижение в городских условиях.

Соответственно, и разница в комплектации и цене достаточно ощутимая. «Экстремальный» внедорожник и обычный фургон изначально стоят одинаково. Однако по первому варианту можно часть потраченных средств вернуть назад.

Для движения по бездорожью машина может быть оснащена пластиковой обшивкой, световой системой для обзора в ночное время, повышенной защитой для мотора. При желании можно установить звуковое усиление работы двигателя.

С городской модификацией дело обстоит иначе. Изначально на ней предполагаются колеса с диаметром в 22 дюйма и более низкая подвеска. По желанию можно установить керамическую тормозную систему и имитацию звука работы мотора.

Внутри салона предусмотрены бордовая кожа на передних сидениях, руле, дверных панелях. Впрочем, обшивку можно оговорить отдельно.