Ford будет собирать в России коробки передач

«Локализация двигателей для нас пройденный этап. Мы приняли уже решение по локализации коробок. Посмотрим с партнерами и, может быть, с кем-то из OEM поделимся. Потенциальные партнеры уже обращались к нам. Точно также, как нам Группа ГАЗ поставляет коленвалы», — цитирует издание Ширинова.

Кроме того, он заявил, что до середины года может быть решен вопрос подписания СПИК с Минпромторгом

«Есть временной интервал, которому по СПИК надо взять на себя обязательства. До середины года вопрос должен быть окончательно принят», — уточнил Ширинов.