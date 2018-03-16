Ford будет собирать в России коробки передач 

Компания Ford собирается локализовать производство коробок передач в России. Решение принято совместным предприятием Ford Sollers. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на президента предприятия Адиля Ширинова.
«Локализация двигателей для нас пройденный этап. Мы приняли уже решение по локализации коробок. Посмотрим с партнерами и, может быть, с кем-то из OEM поделимся. Потенциальные партнеры уже обращались к нам. Точно также, как нам Группа ГАЗ поставляет коленвалы», — цитирует издание Ширинова.
Кроме того, он заявил, что до середины года может быть решен вопрос подписания СПИК с Минпромторгом.
«Есть временной интервал, которому по СПИК надо взять на себя обязательства. До середины года вопрос должен быть окончательно принят», — уточнил Ширинов.
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