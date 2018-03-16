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Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
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Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16 

Motor.ru 22 часа назад
Фото: Motor.ru
Бывший инженер Lamborghini Клаудио Дзамполли возобновил производство уникального суперкара Cizeta V16T, впервые появившегося в начале 1990-х. Стоимость суперкара не сообщается, но в 2006 году его можно было купить за 849 тысяч долларов. Об этом сообщает Hagerty.
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В основе Cizeta V16T лежала пространственная рама с сотовой структурой. Это был заднеприводный суперкар с подвеской на двойных поперечных рычагах.
Особенностью суперкара был поперечно расположенный двигатель V16, собранный из двух «восьмерок» Lamborghini Urraco. Отдача агрегата составляла 540 лошадиных сил. Мотор работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
С нуля до 100 километров в час купе Cizeta V16T способно разгоняться менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 328 километров в час.
Cizeta V16T — совместное творение Дзамполли и музыкального продюсера Джорджо Мородера. Дизайн суперкара с квартетом подъемных фар принадлежит перу маэстро Марчелло Гандини — автора Miura и Countach. Изначально предполагалось, что так будет выглядеть Lamborghini Diablo, но руководство итальянского производителя дизайн не приняло.
Всего в период с 1991 по 1995 год построено 19 экземпляров «Чизеты». В 1999 и 2006 году собрали еще три суперкара — два купе и один спайдер.
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