Mitsubishi хочет возродить модель Colt

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi изучает возможность возрождения некогда популярного городского хэтчбека Mitsubishi Colt . Об этом сообщает Аutocar.

В случае положительного решения по данному вопросу возрождённых сити-кар появится на мировом рынке в течение ближайших пяти лет. Непременным условием возобновления производства модели являются достаточно высокие продажи — окупаемости проект достигнет лишь при объёмах реализации свыше 100 000 экземпляров.

На Женевском автосалоне глава отдела продаж и маркетинга Mitsubishi в Европе Гийом Картье подтвердил, работа над машиной уже ведётся. Платформой для модели может послужить тележка от нового поколения Renault Clio, выпуск которого стартует ближе к концу текущего года. Эта же тележка будет использоваться на новом Nissan Micra . Основным силовым агрегатом станет трёхцилиндровый турбомотор разработки Renault