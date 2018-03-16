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Mitsubishi хочет возродить модель Colt
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Mitsubishi хочет возродить модель Colt 

Quto.ru 22 часа назад
Фото: Quto.ru
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi изучает возможность возрождения некогда популярного городского хэтчбека Mitsubishi Colt. Об этом сообщает Аutocar.
В случае положительного решения по данному вопросу возрождённых сити-кар появится на мировом рынке в течение ближайших пяти лет. Непременным условием возобновления производства модели являются достаточно высокие продажи — окупаемости проект достигнет лишь при объёмах реализации свыше 100 000 экземпляров.
На Женевском автосалоне глава отдела продаж и маркетинга Mitsubishi в Европе Гийом Картье подтвердил, работа над машиной уже ведётся. Платформой для модели может послужить тележка от нового поколения Renault Clio, выпуск которого стартует ближе к концу текущего года. Эта же тележка будет использоваться на новом Nissan Micra. Основным силовым агрегатом станет трёхцилиндровый турбомотор разработки Renault.
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