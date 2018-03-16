Ещё
Умелец из глубинки превратил ГАЗ и BMW в чудо-внедорожник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умелец из глубинки превратил ГАЗ и BMW в чудо-внедорожник 

Авторамблер 21 час назад
Фото: Авторамблер
«Классная тачка бэха-семерка»? К этому монстру с подобными панибратствами не подойдешь! Знакомьтесь, Валькирия X7, построенная на базе славной BMW 750i E32. Фактически старую «семерку» посадили на раму от ГАЗ-66, оснастили двигателем и механической коробкой передач от него же, неразрезными мостами и колесами, которые ставились на заднюю ось грузовиков, разбрасывающих удобрение на полях. Колеса с бедлоками, препятствующими разбортировке при движении на низком давлении в покрышках.
Индекс X7 наверняка шокирует компанию BMW, готовящую одноименный полноразмерный кроссовер. Еще больше удивления вызовет проходимость — монстр играючи штурмует сугробы, в которых взрослый человек застревает по пояс.
https://www.drive2.ru/c/496883599316877611/
Авторамблер: последние новости
Зачем уничтожают шикарные иномарки? Главные автомобильные новинки этой весны Toyota показала силуэт нового RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение