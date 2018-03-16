Умелец из глубинки превратил ГАЗ и BMW в чудо-внедорожник

«Классная тачка бэха-семерка»? К этому монстру с подобными панибратствами не подойдешь! Знакомьтесь, Валькирия X7, построенная на базе славной BMW 750i E32. Фактически старую «семерку» посадили на раму от ГАЗ-66, оснастили двигателем и механической коробкой передач от него же, неразрезными мостами и колесами, которые ставились на заднюю ось грузовиков, разбрасывающих удобрение на полях. Колеса с бедлоками, препятствующими разбортировке при движении на низком давлении в покрышках. Индекс X7 наверняка шокирует компанию BMW, готовящую одноименный полноразмерный кроссовер. Еще больше удивления вызовет проходимость — монстр играючи штурмует сугробы, в которых взрослый человек застревает по пояс. https://www.drive2.ru/c/496883599316877611/