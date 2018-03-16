Сегмент минивэнов оказался на подъеме в феврале

Продажи машин класса минивэнов в феврале этого года выросли на 61,2%, о чем говорится в сообщении «Автостат Инфо». Исследование аналитиков показало, что в прошлом месяце россияне приобрели 2786 минивэнов, а годом ранее продажи таких машин составили 1728 ед.

Рост продаж минивэнов за первые два месяца в России составил 53,8%. За январь-февраль этого года в стране было продано 5209 таких машин, а годом ранее — 3387 ед.