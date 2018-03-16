Сегмент минивэнов оказался на подъеме в феврале 

Продажи машин класса минивэнов в феврале этого года выросли на 61,2%, о чем говорится в сообщении «Автостат Инфо». Исследование аналитиков показало, что в прошлом месяце россияне приобрели 2786 минивэнов, а годом ранее продажи таких машин составили 1728 ед.
Рост в этом сегменте в феврале обеспечила модель LADA Lagrus. Покупатели приобрели 2700 таких машин — это на 69% больше, чем в феврале 2017 года (1595 авто). Второе место в февральском рейтинге сегмента минивэнов поделили BMW 2-Серии Active Tourer и Toyota Alphard — по 18 проданных ед. При чем продажи Toyota Alphard составили в прошлом году 35 ед., таким образом показатели реализации сократились на 48,6%. Так же в феврале этого года российские покупатели приобрели 14 ед. минивэнов Peugeot 5008, а также 13 ед. Citroen C3 Picasso (столько же и годом ранее), 9 автомобилей модели Mercedes-Benz B-Класса (+12,5%) и пять Citroen C4 Picasso (годом ранее — 1 автомобиль).
Рост продаж минивэнов за первые два месяца в России составил 53,8%. За январь-февраль этого года в стране было продано 5209 таких машин, а годом ранее — 3387 ед.