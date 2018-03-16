Ещё
Сегмент минивэнов оказался на подъеме в феврале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сегмент минивэнов оказался на подъеме в феврале 

«Автостат Инфо» 21 час назад
Продажи машин класса минивэнов в феврале этого года выросли на 61,2%, о чем говорится в сообщении «Автостат Инфо». Исследование аналитиков показало, что в прошлом месяце россияне приобрели 2786 минивэнов, а годом ранее продажи таких машин составили 1728 ед.
Рост в этом сегменте в феврале обеспечила модель LADA Lagrus. Покупатели приобрели 2700 таких машин — это на 69% больше, чем в феврале 2017 года (1595 авто). Второе место в февральском рейтинге сегмента минивэнов поделили BMW 2-Серии Active Tourer и Toyota Alphard — по 18 проданных ед. При чем продажи Toyota Alphard составили в прошлом году 35 ед., таким образом показатели реализации сократились на 48,6%. Так же в феврале этого года российские покупатели приобрели 14 ед. минивэнов Peugeot 5008, а также 13 ед. Citroen C3 Picasso (столько же и годом ранее), 9 автомобилей модели Mercedes-Benz B-Класса (+12,5%) и пять Citroen C4 Picasso (годом ранее — 1 автомобиль).
Рост продаж минивэнов за первые два месяца в России составил 53,8%. За январь-февраль этого года в стране было продано 5209 таких машин, а годом ранее — 3387 ед.
«Автостат Инфо»: последние новости
Среди новых Toyota в России лидирует кроссовер Toyota RAV4 Citroen C3 Aircross вышел на российский рынок Автомобили Ravon демонстрируют высокий темп продаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение