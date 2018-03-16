Младшего брата Volkswagen Tiguan будут производить в России

Мы с вами живем в эпоху SUV, поэтому совершенно неудивительно, что создающий «автомобили для народа» производитель Volkswagen в качестве своей очередной модели избрал именно кроссовер. Кстати, уникальность новинки состоит в том, что это будет первая в истории Volkswagen модель, разработанная в Китае, но продаваемая по всему миру.

Компания рассказала, что по внутренней номенклатуре автомобиль проходит как «Volks-SUV» ("народный SUV"), что одновременно перекликается с именем Volkswagen и полным официальным названием Поднебесной — Китайская Народная Республика. Тем не менее, готовая серийная версия новинки расстанется с этим оригинальным именем, поскольку проект перерос локальные рамки и вышел на планетарный уровень.

Исходя из первого промо-изображения нового кроссовера, он будет очень похож на нынешний Tiguan, но с более мускулистыми чертами. Впрочем, это лишь скетч, а на таких рисунках пропорции обычно преувеличены, характерные черты раздуты, а не слишком удачные ракурсы нивелированы. Также, судя по «тизеру», автомобиль получит очень высокую кабину с прямой линией крыши.

В основе «народного SUV» лежит широко-применяемая во всем семействе брендов под зонтиком VAG платформа MQB с широчайшей линейкой доступных силовых агрегатов на бензине и дизельном топливе с тремя и четырьмя цилиндрами. Архитектура переднеприводная, а полный привод будет предлагаться в качестве опции за доплату.

Премьера кроссовера состоится в Китае в августе текущего года, а в 2020 году модель начнут производить по всему миру, в том числе, и в России. Также выпуск наладят в Мексике и Аргентине, что поможет довести ежегодный объем ее производства до 400 000 единиц.

Зато в Европе новинка не будет ни производиться ни продаваться, ведь ее ниша на этом богатом рынке занята моделью T-ROC. В США Volks-SUV, все-таки, появится и также, как и у нас, займет позицию ниже VW Tiguan.