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«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
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«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса 

Motor.ru 20 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Mercedes-Benz подтвердила выпуск компактной семиместной модели, которая должна выйти на рынок в течение ближайших нескольких лет. Об этом в интервью изданию Automotive News заявила руководитель маркетингового подразделения немецкой марки Бритта Зигер.
Зигер не уточнила, будет ли новинка представлять собой минивэн или кроссовер. Она лишь добавила, что появление в линейке компактной семиместной модели продиктовано китайским рынком, где спрос на подобные автомобили постоянно увеличивается.
Новинку планируется построить на той же переднеприводной модульной платформе MFA, которая используется для всего семейства A-Class.
В общей сложности на этом шасси в ближайшем будущем выпустят как минимум семь новых моделей, включая преемника B-Class, маленький кроссовер GLB, а также замену CLA и GLA.
Помимо этого, Зигер добавила, что в семейство компактных моделей войдут электрокары, а также дизельные модификации, от которых в «Мерседесе» отказываться не намерены.
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