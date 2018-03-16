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Истинный ценитель может приобрести уникальный гиперкар Cizeta V16T
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Истинный ценитель может приобрести уникальный гиперкар Cizeta V16T 

Car.ru 20 часов назад
Фото: Car.ru
Автолюбителю предлагается машина с уникальным двигателем V16.
Речь идет об автомобиле Cizeta V 16Т Power. Эта машина была создана в 90-х годах минувшего столетия.
Во многом транспорт обязан своему появлению автомобильному дизайнеру Марчелло Гандини, который участвовал в разработке Lamborghini Countach, Lancia Stratos.
Покупателю предлагается гиперкар с двигателем V16, который имеет объем 6 литров и расположен поперек позади водителю. При своих параметрах мотор имеет мощность 540 лошадиных сил, что несколько уступает современным аналогам.
Конструктор Cizeta Клаудио Замполли признался, что по индивидуальному заказу он готов создать еще один экземпляр V16 T.
Последний раз он делал такую машину еще 15 лет для одного из японских покупателей. С тех пор в его мастерской сохранилось все необходимое для этого.
Остается добавить, что было собрано всего девять экземпляров данной уникальной в своем роде машины. Тем не менее, не исключено появление на дорогах еще одного представителя в итальянском семействе гиперкаров.
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