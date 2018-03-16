В Пекине представят обновленный китайско-японский кроссовер Soueast DX7

На Международной автомобильной выставке в Пекине в апреле 2018 года будет презентован рестайлинговый паркетник Soueast DX7, созданный совместно компаниями Mitsubishi , China Corp. и Fujian Motor.

Габариты «посвежевшей» модели следующие: 4585 х 1900 х 1718 мм. Размер колесной базы достигает 2700 мм. Обновленную модель наградили модернизированной оптикой и измененным передним бампером.

В моторном отсеке обновленного кроссовера будет стоять новый 1,8-литровый турбодвигатель Mitsubishi 4K20T MIVEC, производительность которого 197 сил и максимальный крутящий момент 285 Нм. В тандеме с ним будет трудиться робот с двумя сцеплениями на шесть ступеней.

Салон машины может похвастаться доработанной передней консолью, новейшей «мультимедийкой» с сенсорным экраном на 10 дюймов и подсветкой.

В дилерские центры Поднебесной модернизированный вседорожник приедет вскоре после дебюта. Цена новинки пока не сообщается. Добавим, что дорестайлинговая модель стоит от 89 900 юаней (799 тыс. рублей).