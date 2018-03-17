УАЗ, Нива, Гелендваген… Самые «пожилые» автомобили на российском рынке

В век постоянно меняющихся поколений всё же находятся модели автомобилей, выпускающиеся без принципиальных изменений по десять лет и дольше.

Известно, что «Хантер» — это плод модернизации автомобиля УАЗ-469, вставшего на конвейер в 1972 году. Однако и под нынешним именем внедорожник выпускается уже почти пятнадцать лет… Концепция остаётся неизменной: рама, полный привод без межосевого дифференциала, неразрезные мосты, двухступенчатая раздаточная коробка. Рама и кузов — такие же, как у прародителя, но актуальная модель имеет пружинную переднюю подвеску, впрысковый четырёхцилиндровый двигатель ЗМЗ-409 объёмом 2,7 литра (135 л. с.) и дисковые вентилируемые передние тормоза.

В 2014 году модель чуть было не ушла со сцены окончательно, когда её производство было остановлено из-за «морального устаревания». Однако в 2015 году было решено возобновить выпуск машины, приведя её в соответствие с экологическими нормами «Евро-5». При этом спрос поддерживается выпуском различных специальных лимитированных версий.

Классическое семейство грузовых, грузопассажирских, пассажирских и специальных автомобилей УАЗ Именно так проще всего назвать весь модельный ряд легендарных «буханок», «головастиков» и «таблеток». Здесь, так же, как и в предыдущем случае, менялись индексы, но кардинально не менялись сами машины. Первенцем был однообъёмник УАЗ-450 образца 1958 года, а в 1962 году дебютировал модернизированный УАЗ-452, базировавшийся уже не на шасси ГАЗ-69, а на новой платформе. Ещё одну заметную модернизацию провели в 1985 году. Тогда же моделями присвоили актуальные индексы: 3303 — бортовой грузовик, 33094 — «фермер» с двухрядной кабиной, 3909 — фургон-комби, 3741 — грузовой фургон, 2206 — микроавтобус.

В основе конструкции, как и у «Хантера», рама, полный привод без дифференциала с неразрезными мостами и понижающей передачей. Несмотря на шестидесятилетний юбилей основателя семейства, по соотношению цены и потребительских свойств этим машинам до сих пор сложно найти аналоги, потому они пользуются устойчивым спросом.

УАЗ Патриот

"Патриот" является самой современной моделью УАЗа, но и он в нынешнем виде выпускается более десяти лет — с 2005 года. Конструкция его традиционна: рама, жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей, зависимые подвески спереди и сзади.

Но именно «Патриот» прошёл через наибольшее количество модернизаций, направленных не только на комфорт (у машины появились кондиционер, мультимедийная система, обогревы сидений и зеркал, электронное переключение режимов раздаточной коробки), но и на безопасность (изменены крепления кузова к раме, установлены фронтальные подушек безопасности). И именно он на данный момент является флагманом УАЗа.

Лада 4x4 Автомобиль, без сомнения, легендарный. Выпускается без принципиальных изменений с 1977 года, до сих пор пользуясь немалым спросом. Именно он, появившись под именем ВАЗ-2121 «Нива», стал, по сути, родоначальником класса кроссоверов, совмещая практически легковой уровень комфорта с достойной проходимостью. Залогом всепролазности послужил постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, а уменьшить себестоимость помогла широкая унификация с классическими «жигулями».

Независимая передняя подвеска и задний неразрезной мост на пружинах принципиально не менялись ни разу, но всё же нынешняя машина совсем не идентична автомобилям первых партий: на ней появились впрысковый двигатель объёмом 1,7 литра и гидроусилитель руля, карданные валы променяли крестовины на ШРУСы, а в салоне, кроме изменённого дизайна, можно заметить новые опции: подогрев сидений, зеркал и кондиционер. Но есть одно изменение, которому точно не рад никто: замену родного, к душе прикипевшего имени «Нива» на безликое обозначение «4х4» люди не простят, кажется, никогда.

Если разобраться, то единственный продукт совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» носит имя «Нива» весьма заслуженно, ведь ему предстояло заменить почтенного трудягу ВАЗ-2121 ещё в 1998 году, причём под знаком вазовской «ладьи». Но нагрянувший кризис сказал своё веское слово, из-за которого машина добралась до производства только в 2002 году, сменив имя ВАЗ-2123 «Нива» на пафосное Chevrolet Niva. С тех пор два поколения модели вполне успешно соседствуют на нашем рынке.

При создании внедорожника во имя снижения затрат решили не перекраивать исходник до основания, а лишь посадить на его модернизированную платформу абсолютно новый кузов, более современный, просторный и отвечающий всем актуальным на тот момент нормам безопасности. И это сработало! Сохранив родовое умение преодолевать тяготы и лишения бездорожья, машина стала ещё удобнее, комфортнее и универсальнее. В 2009 году произошёл небольшой внешний рестайлинг, а со временем у автомобиля появились новые опции, в том числе, подушки безопасности. И, похоже, спрос «Шеви Ниве» обеспечен ещё надолго, ведь работа по следующему поколению внедорожника заморожена, а новый полноприводник «Лады» по нынешней моде наверняка переедет на паркетные рельсы.

У этого автомобиля, пожалуй, самое большое разнообразие имён. Только в России он официально продавался под тремя: Chevrolet Lacetti с 2004 года, Daewoo Gentra с 2013 года и Ravon Gentra с 2015 года. А по всему миру было ещё с десяток названий. Изначально к нам поставлялись все три варианта кузова: седан, универсал и пятидверный хэтчбек, а вот узбекские «Джентры» поступают на российский рынок только как седаны.

Автомобиль подкупает тем, что является представителем «С-класса» по цене ниже, чем у большинства представителей нынешнего «В-класса», да ещё и с возможностью получить полноценный шестиступенчатый автомат, пусть и с мотором 1,5 литра. Отставание от современного уровня выражается, прежде всего, в уровне пассивной безопасности и отсутствии продвинутой мультимедийной системы. Однако своих поклонников машина до сих пор находит.

Газель Бизнес

"Газель", появившаяся в 1994 году, стала спасением для Горьковского завода. Спрос на неё позволил предприятию не погибнуть в девяностые и неплохо чувствовать себя в последние годы. Под этим названием выпускается целое семейство, состоящее из бортовых грузовиков, фургонов и микроавтобусов. Максимальная масса машины не превышает 3500 кг, благодаря чему грузовыми и грузопассажирскими вариантами можно управлять, имея водительское удостоверение «легковой» категории «В».

В 2003 году машинам досталось обновление передней части и салона. В 2010 году вновь сменился передний бампер, под капотом появился двигатель УМЗ-4216 объёмом 2,9 литра (107 л. с.) вместо прежнего мотора ЗМЗ-406, а к названию добавилось слово «Бизнес». Позже моторную гамму пополнил турбодизель Cummins ISF. Появившееся в 2013 году второе поколение модели не сменило предыдущее, а получило название «Газель Некст» и стало мирно соседствовать со своим «родителем», занимая немного другую нишу.

Первое поколение японского внедорожника Suzuki Jimny появилось ещё в 1970 году, а сейчас в строю третья генерация, которая в этом году справит двадцатилетний юбилей. Машина на данный момент является одним из самых доступных вариантов честного рамного «проходимца» среди иностранных марок. И самым маленьким. Благодаря размерам и массе на нём можно забраться туда, где в случае застревания трактор надо будет ждать очень долго. В качестве единственной машины для семьи Jimny, конечно, не очень подходит, так как сносно сесть в автомобиле можно только спереди.

В России внедорожник предлагается исключительно с бензиновым двигателем 1,3 литра, развивающим 85 л. с., и механической или автоматической коробкой передач на выбор. Сейчас на официальном сайте есть только цены на автомобили 2017 года выпуска — ажиотажного спроса на модель нет.

Toyota Land Cruiser 200 Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 начали выпускать в 2007 году. Как и предшественники, он следует заветам «честных» внедорожников: рамная конструкция, постоянный полный привод с блокировками дифференциалов, задняя зависимая подвеска. Машина предлагается на нашем рынке с дизельными и бензиновыми двигателями V8 в сочетании с автоматической коробкой передач.

За десятилетнюю конвейерную жизнь Land Cruiser пережил два рестайлинга (в 2012 и 2015 годах), в процессе которых менялась не только внешность, но и салон. В прошлом году в России продали 4631 экземпляр модели, что почти вдвое больше результата «Короллы». Так что, похоже, с благосостоянием в нашей стране всё хорошо. По крайней мере, у целевой аудитории «двухсотого».

Четвёртое поколение модели Mitsubishi Pajero в строю с 2006 года, однако оно не является принципиально новым и представляет собой глубокий рестайлинг предыдущего, третьего, поколения, которое появилось ещё в прошлом веке, в 1999 году. Оттуда же пришёл и четырёхцилиндровый турбодизель объёмом 3,2 литра, но сейчас в России он не предлагается, да и из двух бензиновых «шестёрок» осталась только младшая, объёмом три литра.

Особенностями автомобиля являются интегрированная в кузов рама и система полного привода Super Select, которой японцы очень гордятся. В её составе межосевой дифференциал с электронным управлением, в автоматическом режиме полного привода распределяющий момент между передними и задними колёсами в соотношении от 33:67 до 50:50. Всего же режимов четыре: задний привод, полный привод с автоматическим распределением тяги, он же с заблокированным дифференциалом, он же с заблокированным дифференциалом и понижающей передачей. Поставки автомобиля в Россию летом 2016 года прекращались, однако в мае 2017 он вернулся на рынок.

Как ни странно, знаменитый «Гелендваген» появился на свет благодаря иранской армии, а не родной немецкой, которая забраковала проект из-за цены. Однако, со временем, когда машину уже успели принять на вооружение другие страны, смилостивился и бундесвер. С 1979 по 1990 года и армейский, и гражданский варианты выпускались в кузове W460. А в 1990 году в свободную продажу поступил «Гелик» W463, постепенно обраставший шикарными, быстрыми и сверхдорогими модификациями. Силовикам пришлось довольствоваться упрощённой моделью под обозначением W461.

Этот рамный внедорожник по сей день ценится не только за имидж, но и за хорошую проходимость, залогом которой служат рама, два неразрезных моста и постоянный полный привод с блокировками трёх дифференциалов. В движение модель приводится шестицилиндровыми, восьмицилиндровыми и даже двенадцатицилиндровыми двигателями мощностью до 630 л. с. Казалось, что «Гелендваген» уйдёт на пенсию не скоро, но в этом году у него всё-таки появилась замена.