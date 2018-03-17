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Британская компания может стать новым производителем контейнеров для допинг-проб
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Британская компания может стать новым производителем контейнеров для допинг-проб 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 17 марта. Британская компания Versapak может стать новым производителем и поставщиком контейнеров для забора допинг-проб спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее стало известно, что компания Berlinger вышла из бизнеса по производству этой продукции. Такое решение компания приняла после того, как WADA усомнилось в надежности контейнеров нового поколения и порекомендовало не использовать их на Олимпиаде-2018. Отмечалось, что при замораживании тары Berlinger, она становилась уязвимой для вскрытия, хотя эта информация не нашла подтверждения после тестов.
7 марта состоялась встреча представителей агентства и Versapak, где компания представила прототип новых контейнеров для допинг-проб, которые планируется запустить в производство в апреле текущего года. Также сообщается, что агентство провело собеседования с тремя другими компаниями: Secure Doping Control (США), LOCKCON (Швейцария), а также Prof. Arne Ljungqvist’s Anti-Doping Foundation (Швеция). Выбор в пользу одного из производителей будет сделан на симпозиуме WADA в Лозанне 22 марта.
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