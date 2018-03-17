Ford Bronco возвращается в 2020 году

Рестайлинговый Ford Bronco появится на дорогах в 2020 году.

Выпуск данной модели был прекращен еще в 1996 году. Однако в американском автогиганте решили реанимировать любимый многим автомобиль. Он появится на дорогах в 2020 году в совершенно обновленном варианте.

Впервые новый кроссовер показали на прошлогоднем автосалоне в Детройте. Тогда же представители Ford пообещали, что машина начнет выходить с конвейера через несколько лет. Известно, что автомобиль будет собираться на мощностях, расположенных в Мичигане.

Создатели говорят, что внедорожник будет иметь классическую платформу 4х4 с укрепленной рамой. Также машину будут отличать твердые оси и так называемая «воздушная» крыша, которая добавит ощущений при загородных путешествиях.

Что касается двигателя, то, скорее всего, на Bronco будет установлен 325 лошадиных сил. Мотор представляет собой линейку EcoBoost. Подобный двигатель уже размещен на Ford Raptor и GT.

Что же касается цены на новинку, она официально еще не озвучена. Эксперты автомобильного рынка предполагают, что ее стоимость на американском рынке будет колебаться от 35 до 40 тысяч долларов.