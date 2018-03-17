Продажи автомобилей Datsun в России в феврале выросли на 4% — почти до 2,1 тыс. машин

Продажи автомобилей Datsun в России в феврале 2018 г. выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили почти 2,1 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Datsun в феврале реализовали 2 тыс. 53 автомобиля — на 4% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 г. продажи Datsun составили 3 тыс. 316 машин, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,4%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.