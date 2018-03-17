Продажи автомобилей Datsun в России в феврале 2018 г. выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили почти 2,1 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Datsun в феврале реализовали 2 тыс. 53 автомобиля — на 4% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2018 г. продажи Datsun составили 3 тыс. 316 машин, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,4%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в феврале выросли на 53% и составили 1 тыс. 754 машины. В результате он вошел в топ-25 самых продаваемых легковых автомобилей в России. Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 299 экземпляров (минус 64%).