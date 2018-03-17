Лучшие альтернативы седана Toyota Camry в России

В настоящее время на российском рынке предлагается достаточно большое количество крупных седанов, которые остаются популярны у отечественных автолюбителей. Так уж сложилось исторически, что «законодателем мод» в этом сегменте выступает модель Toyota Camry.

А что же делать в том случае, если у вас нет желания приобретать 4-дверный Toyota Camry, и вы хотите купить седан другого производителя? Поверьте, выбор есть. Мы задались этим вопросом, и вот что у нас получилось.

Напомним, в настоящее время актуальная версия седана Toyota Camry, габаритная длина которого составляет 4 850 мм, предлагается с тремя силовыми агрегатами, объёмом 2.0, 2,5 и 3,5 литра, мощностью 150, 181 и 249 лошадиных сил. Минимальная цена — от 1 377 000 рублей. В свою очередь, за более укомплектованный автомобиль необходимо выложит от 2 000 000 рублей. Что ещё можно найти в России за эти деньги.

Чешская модель Skoda Superb доступна в России по минимальной цене от 1,3 миллиона рублей. За эти деньги вы получаете машину с 1,4-литровым 125-сильным мотором в самой простой комплектации Active. За автомобиль в версии Laurin & Klement, с 280-сильным 2,0-литровым мотором и полным приводом придётся выложить порядка 2,7 миллиона рублей. В целом, для Skoda Superb в РФ предлагается пять силовых агрегатов, «механика» и «робот» DSG.

Извечный противник Toyota Camry от американского бренда предлагается в России по стартовой цене от 1,16 миллиона рублей. Машина в самой роскошной и дорогой комплектации обойдётся в не менее чем 1,89 миллиона рублей. Для автомобиля Ford Mondeo в России доступно три силовых агрегата, мощность которых варьируется от 150 до 240 сил. Трансмиссия — 6АКП.

Популярная корейская 4-дверная модель KIA Optima, к не удивлению, также готова побороться за российского покупателя с седаном Toyota Camry. Минимальная цена машины — от 1,13 миллиона рублей. Если же вы желаете купить модель KIA Optima GT, приготовьтесь выложить не менее 1,88 миллиона рублей. По мнению многих, более дорогая версия «корейца» более чем достойный ответ Toyota Camry с 3,5-литровым мотором?!

А вот и ещё один «кореец». Причём стоит напомнить, что в настоящее время в России продаётся обновлённая модель Hyundai Sonata, которая порадует своего владельца свежим дизайном, неплохими силовыми агрегатами и богатым оснащением. Для машины доступно два мотора на 150 и 188 сил. Минимальный прайс-лист — от 1,28 миллиона рублей. Другая сторона ценового диапазона — не менее 1,73 миллиона рублей.

Mazda6

Седан Mazda6, к удивлению, это единственный японский автомобиль в нашем обзоре, который можно купить вместо Toyota Camry. В самом доступном исполнении автомобиль получает 150-сильный мотор. Цена — не менее 1,34 миллиона рублей. За машину со 192-сильным двигателем необходимо выложит 1,9 миллиона рублей.

если вы поклонник просторных седанов и дизельных моторов, то вам просто необходимо обратить внимание на модель Peugeot 508. Минимальная цена за машину со 150-сильным бензиновым мотором — от 1,3 миллиона рублей. Дизельная машина со 188-сильным мотором доступна в России по цене от 1,86 миллиона рублей. Причём, как отмечают эксперты, седан на солярке более интересен и, что немаловажно, потребляет меньше топлива.

Вот где в действительности есть из чего выбирать! По традиции модель Volkswagen Passat предлагается с широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, мощность которых варьируется от 125 до 180 лошадиных сил. Помимо этого, для автомобиля предусмотрены богатые комплектации. Кроме всего прочего стоит напомнить, что это — Volkswagen. А этим, как известно, сказано практически всё! Минимальный ценник — от 1,5 миллиона рублей. Стоимость дизельной машины — от 1,94 миллиона рублей.

Geely Emgrand GT Учитывая тот факт, какими темпами развивается китайская автомобилестроительная индустрия, в наш список также попали машины из Поднебесной. Минимальная цена китайского седана Geely Emgrand GT в России — от 1,39 миллиона рублей. За эти деньги предлагается машина со 148-сильным мотором. Есть ещё 163-сильный движок, но цена такого седана начинается с отметки 1,74 миллиона рублей. Это конечно дороговато. Отметим, что Geely Emgrand GT — это один из самых больших седанов нашего списка, поскольку его длина чуть-чуть не дотягивает до пяти метров.

А вот ещё один представитель из Поднебесной. Седан Lifan Murman имеет достаточно современный дизайн экстерьера, а в его моторном отсеке располагается 1,8-литровый мотор, развивающий 128 сил. Трансмиссия — «механика» с пятью скоростями. Минимальная цена — от 989 000 рублей. Однако сдаётся нам, что даже, несмотря на столь привлекательную стоимость, мало кто предпочтёт модель Lifan Murman седану Toyota Camry.

P. S. Отметим, что опубликованный материал не призван отговорить вас от покупки той или иной машины, а носит исключительно познавательный характер. Мало того, в ближайшее время в России появится седан Toyota Camry нового поколения, который должен только подстегнуть интерес со стороны потенциальных покупателей.

Использованы материалы издания Quto.ru.