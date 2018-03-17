Porsche выложила в сеть ролики о своем могучем 911 GT2 RS

На своем канале в YouTube немецкий автопроизводитель Porsche выложил подборку видео, на которых запечатлен флагманский 911 GT2 RS.

На роликах, которые были сняты на фоне пейзажей австрийских Альп, можно проследить основные этапы тест-драйва автомобиля. Видео сопровождается комментариями пилота Ларса Керна.

Если говорить о технических особенностях машины, можно выделить стальной экран, предоставляющий переднему спойлеру дополнительную защиту. Также многих порадует внешний дизайн выхлопных труб, позаимствованный у Porsche 935 гоночной модели.

Под капотом у суперкара спрятан двигатель в 3.8 литра, способный развивать мощность до 700 лошадиных сил. Свой маршрут автомобиль проделал менее чем за 7 минут, что остается рекордным временем для данной трассы.

Видеонарезка оказалась очень качественной. Из нее можно получить общее представление о дизайне автомобиля, его скоростных и звуковых качествах. Также отдельного внимания заслуживает управляемость машины.