Audi Q8 предстанет перед публикой в начале лета

В прессе, со ссылкой на одного из топ-менеджеров Audi Питера Мертенса, появилась информация о сроках презентации нового внедорожника Audi Q8, который станет новым флагманом немецкого бренда. Сообщается, что премьера должна состояться в июне нынешнего года в рамках Шанхайского автосалона.

В настоящее время производитель завершает тестирование предсерийных образцов, при этом по своему внешнему виду они практически не имеют отличий от концептуальной версии, которую можно было увидеть ранее.

Концепт Audi Q8 Представители Audi пока не раскрывают технических характеристик модели. Если концепт был представлен с 449-сильной гибридной силовой установкой, то серийный вариант Audi Q8 получит набор мощных турбированных двигателей объемом не меньше трех литров. Трансмиссия будет использоваться только автоматическая с восемью диапазонами, передающая момент на полноприводное шасси.