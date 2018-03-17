Продажи нового Ford Explorer в России стартуют в начале 2 квартала

Официальные представители PR-офиса компании Ford Sollers назвали дату начала продаж в России обновленного кроссовера Explorer. Автомобиль должен добраться до отечественных дилеров уже в начале второго квартала этого года.

Рестайлинговый флагманский SUV американской автомобильной марки в рамках обновления обзавелся слегка видоизмененным дизайном, в котором выделяются новые светодиодные противотуманки и хромированный «гриль».

В салоне кроссовера появился разъем USB у лобового стекла для более удобного подключения гаджетов, в частности видеорегистраторов. Сделано это было специально для российских покупателей, у которых подобные устройства пользуются высокой популярностью. Кроме того, была улучшена шумоизоляция автомобиля.