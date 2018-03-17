Mercedes-Benz X-Class от Carlex Design получает два вида тюнинга

Один из них предназначен для в городе, а стихия другого — бездорожье.

Carlex Design, польский тюнер, дал пикапу « Мерседес » сразу два варианта тюнинга. Напомним, что данная модель основывается на Nissan Navara. Для тюнинг-проектов обоих выбран был базовый X-класс. За стиль офф-роуд нужно отдать 13 995 евро, тогда как «городской» вариант дороже — 16 995 евро.

Версия Off-Road, похоже, легко сможет выжить в условиях зомби-апокалипсиса. Посмотрите на «зубастые» шины и подвеску с увеличенным дорожным просветом! Плюс не забудем защиту стальную для двигателя, дополнительный блок приборов освещения, широченные колёсные арки. Естественно, лебёдка появилась.

Да, X-Class, если надо, может и простым «работягой» прикинуться, но это не значит, что интерьер должен быть спартанским. Напротив, Carlex Design придал свою магию салону. Видим чёрную кожаную обивку, красиво дополненную отделкой из углеродного волокна с глянцевым покрытием.

Если вы предпочтёте версию Urban, то это предлагает занижение подвески X-Class и появление колёсных дисков на 22 дюйма. Понятно, что обвес в таком случае аэродинамичный устанавливается.

Внутри X-Class Urban от Carlex Design красиво разместились передние кресла Recaro. Зднсь уже кожа не чёрная, а бордовая. Она везде! Карбон, конечно, тоже применяли. И щедро. Добавили ещё крышку грузовой платформы.