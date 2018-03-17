Volkswagen готовит новый внедорожник

VW готовит новый внедорожник — ступенькой ниже, чем Tiguan

Сначала «народный внедорожник» приедет в Китай, но затем поступит в продажу на ключевых рынках по всему миру, за исключением Европы.

«Мы называем его внутри компании Volks-SUV — у серийного автомобиля не будет такого имени, потому что машина превратилась из регионального проекта в глобальный», — сказал в интервью Automotive News Europe Юрген Стакманн, глава отдела продаж бренда VW. Volkswagen готовит очередной внедорожник, и он будет заточен под Китай. Пока у машины нет официального имени. Есть только прозвище — Volks-SUV.

Первое изображение-скетч нового кроссовера VW напоминает нам сразу про нынешний Tiguan, но с немного более квадратным силуэтом. Передняя часть имеет широкую решётку радиатора, прямоугольные фары. Модель окажется основана на платформе MQB. Однако другие детали по технике остаются загадкой.

Volks-SUV дебютирует в Китае в августе. Глобальное производство на сборочных предприятиях в России, Мексике и Аргентине начнётся в 2020 году. Компания будет стремиться продавать по 400 000 экземпляров в год.

По данным Automotive News Europe, VW не предложит Volks-SUV в Европе, потому что T-Roc займёт аналогичную нишу в линейке.