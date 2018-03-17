Ещё
Volkswagen готовит новый внедорожник
Далее:
Читайте также:
Ещё

VW готовит новый внедорожник — ступенькой ниже, чем Tiguan 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Сначала «народный внедорожник» приедет в Китай, но затем поступит в продажу на ключевых рынках по всему миру, за исключением Европы.
Volkswagen готовит очередной внедорожник, и он будет заточен под Китай. Пока у машины нет официального имени. Есть только прозвище — Volks-SUV.
«Мы называем его внутри компании Volks-SUV — у серийного автомобиля не будет такого имени, потому что машина превратилась из регионального проекта в глобальный», — сказал в интервью Automotive News Europe Юрген Стакманн, глава отдела продаж бренда VW.
Первое изображение-скетч нового кроссовера VW напоминает нам сразу про нынешний Tiguan, но с немного более квадратным силуэтом. Передняя часть имеет широкую решётку радиатора, прямоугольные фары. Модель окажется основана на платформе MQB. Однако другие детали по технике остаются загадкой.
Volks-SUV дебютирует в Китае в августе. Глобальное производство на сборочных предприятиях в России, Мексике и Аргентине начнётся в 2020 году. Компания будет стремиться продавать по 400 000 экземпляров в год.
По данным Automotive News Europe, VW не предложит Volks-SUV в Европе, потому что T-Roc займёт аналогичную нишу в линейке.
Car.ru: последние новости
Представлен рендер современной «Победы» В Пекине представят обновленный китайско-японский кроссовер Soueast DX7 Тюнинговая компания Carlex Design представила шикарный пикап Mercedes Х-Сlass
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Представлен рендер современной «Победы»
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение