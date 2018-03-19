17 компаний изменили цены на автомобили

Так, например, в модельном ряду BMW подорожание затронуло кроссоверы X2, Х3 и Х6, которые получили новые комплектации, а также Х3 и Х6. Цены выросли на 2,5 — 2,8% и 3,3% соответственно.

Компания Kia вывела на рынок «Люксовую» комплектацию хэтчбека Rio X-Line стоимостью 844 900 рублей, новые версии малолитражки Picantoсто — X-Line и New Prestige стоимостью 809 900 рублей и 819 900 рублей соответственно. Hyundai , в свою очередь, подняла стоимость кроссоверов Creta (+0,2 — 0,7%) и Tucson (+0,5 — 0,7%).

Кроме того, «потяжелели» Chery Tiggo 5 за счет появления компектации Luxury Plus CVT, оцененной в 1 189 900 рублей (+0,9%), и Ford Focus (+0,8 — 1,4%).

Как отмечает «Автостат», изменения цен произошли в период с 16 февраля по 15 марта 2018 года.

Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo