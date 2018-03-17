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За последний месяц цены на автомобили в РФ поменяли 17 компаний
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За последний месяц цены на автомобили в РФ поменяли 17 компаний 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Аналитики издания «Автостат» опубликовали список автомобильных компаний, которые внесли изменения в свои прайс-листы на российском рынке в период с 16 февраля по 15 марта 2018 года. Таких марок насчиталось 17.
Одной из таких компаний оказалась баварская BMW, переписавшая ценники своих кроссоверов X3 и X6 в большую сторону. Рост стоимости этих моделей составил 2,8 и 3,3 процента соответственно.
Южнокорейский бренд Kia за минувший месяц успел обновить линейку комплектаций своих моделей Rio X-Line, Picanto, а также Sportage, добавив более дорогие версии, что повысило средние цены на эти модели.
Родственная Kia марка Hyundai за отчетный период подняла стоимость своего бестселлера Creta, ценник на который вырос от 0,2 до 0,7 процентов, а также модели Tuscon — от 0,5 до 0,7%.
Китайская Chery дополнила гамму комплектаций своего вседорожника Tiggo 5 новой версией Luxury Plus CVT, что спровоцировало рост средней стоимости этой модели на 0,9%, а Ford повысил ценники на модель Focus во всех кузовах от 0,8 до 1,4 процента.
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