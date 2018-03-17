За последний месяц цены на автомобили в РФ поменяли 17 компаний

Аналитики издания «Автостат» опубликовали список автомобильных компаний, которые внесли изменения в свои прайс-листы на российском рынке в период с 16 февраля по 15 марта 2018 года. Таких марок насчиталось 17.

Одной из таких компаний оказалась баварская BMW , переписавшая ценники своих кроссоверов X3 и X6 в большую сторону. Рост стоимости этих моделей составил 2,8 и 3,3 процента соответственно.

Южнокорейский бренд Kia за минувший месяц успел обновить линейку комплектаций своих моделей Rio X-Line, Picanto, а также Sportage, добавив более дорогие версии, что повысило средние цены на эти модели.

Родственная Kia марка Hyundai за отчетный период подняла стоимость своего бестселлера Creta, ценник на который вырос от 0,2 до 0,7 процентов, а также модели Tuscon — от 0,5 до 0,7%.