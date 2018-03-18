Самые ненадежные кроссоверы, продающиеся в России в 2018 году 

Эксперты составили пятерку самых ненадежных кроссоверов, которые продаются на российском авторынке по состоянию на 2018 год. Данный рейтинг был сформирован на основе исследования американского издания Consumer Reports, ежегодно называющего лучшие и худшие автомобили в мире в различных категориях.
Открывает пятерку наиболее проблемных SUV, которые можно купить в России, электромобиль Tesla Model X, выделяющийся среди остальных своих конкурентов «крыльями чайки». Несмотря на свой великолепный дизайн и высокий спрос на американском рынке, электрический кроссовер, созданный командой инженеров «Тесла», имеет множество претензий к конструкции кузова и электронным системам, которые часто дают сбой.
Строчкой ниже расположился Cadillac Escalade, который при своих внушительных размерах имеет очень тесные задние сиденья, а климатическая система, двигатель, коробка передач и штатное оборудование автомобиля не отличаются надежностью.
Volvo XC90
Третье место самых ненадежных кроссоверов 2018 года оказалось за Volvo XC90. Швед не лишен приятного дизайна, а также весьма неплохой линейки моторов и трансмиссий, но может стать проблемой в случае отказа электроники, что с этой моделью происходит очень часто.
Jaguar F-Pace
Четвертая строчка досталась британскому Jaguar F-Pace. Кроссовер имеет ряд характерных неисправностей, которые проявляются даже при небольшом пробеге. Речь идет о поломках системы полного привода. Эта модель не порадует своего владельца и шумоизоляцией, которая находится на посредственном уровне для такого автомобиля, особенно с учетом его цены.
Mercedes-Benz GLC Пятерку замыкает Mercedes-Benz GLC. По отзывам множества покупателей, этот внедорожник заставил их столкнуться с множеством проблем во время его эксплуатации. Речь идет о неисправностях двигателя, тормозной системы, а также подвески. Работа электроники этой модели также вызывает вопросы.