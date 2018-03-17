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Самые проблемные кроссоверы 2018 года в России
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Самые проблемные кроссоверы 2018 года в России 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Совсем недавно мы знакомили вас с рейтингом самых ненадёжных кроссоверов 2018 года, основанным на данных немецких специализирующихся СМИ.
Однако опубликованный рейтинг надежности автомобилей 2018 года от американского некоммерческого издания Consumer Reports заставил нас в очередной раз поговорить о самых проблемных кроссоверах, поскольку некоторые из этих автомобилей также предлагаются на российском рынке.
Прежде чем начать знакомить вас с самыми ненадёжными автомобилями сегмента SUV по версии Consumer Reports, отметим, что хит-парад немного скорректирован, поскольку не все машины из списка американского издания доступны в России. Например, на четвёртом месте рейтинга располагается GMC Acadia, который официально не представлен в нашей стране. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает».
Также стоит отметить, что рейтинг самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников 2018 года, с которым вы ознакомитесь, мягко говоря, удивит, поскольку в него попали автомобили ведущих премиальных мировых производителей.
Tesla Model X
К большому сожалению, продукция американской компании Tesla сходит с конвейера с большим количеством барака. Электрический внедорожник Model X не является исключением. Согласно отчётам Consumer Reports, владельцы Tesla Model X сталкиваются с самыми различными проблемами, которые связаны как с электроникой, так и конструкцией кузова. Именно поэтому Tesla Model X — это самый ненадежный кроссовер 2018 года.
Cadillac Escalade
Удивительное дело, но здоровенный внедорожник Cadillac Escalade «страдает» тесными задними сиденьями, плохой климатической установкой, проблемным силовым агрегатом и трансмиссией, а также некачественным штатным оборудованием. Как отмечают наши коллеги из издания «АвтоВзгляд», Cadillac Escalade — это явно переоценённая машина, которая, к слову, стоит немалых денег.
Volvo XC90
А вот и ещё одно удивление!? В рейтинг самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников 2018 года по версии Consumer Reports попала флагманская модель Volvo XC90. Эффектный, стильный, элегантный и продвинутый автомобиль! Но! Основное нарекание владельцев вызывает электроника автомобиля. При этом силовой агрегат и трансмиссия заслуживает добрых слов. В общем, инженерам компании Volvo есть над чем работать.
Jaguar F-Pace
В нашем рейтинге топ-5 самых проблемных кроссоверов и внедорожников 2018 года в России ещё один автомобиль премиального бренда. Как отмечается в отчёте американского издания, если усилено эксплуатировать систему полного привода модели Jaguar F-Pace, то она достаточно быстро сдает. Помимо этого, нарекания вызывает работа информационно-развлекательной системы, качество изоляционных материалов.
Mercedes-Benz GLC  Когда-то считалось, что Mercedes-Benz — это самая надёжная и качественная машина. Но, в наши дни всё изменилось. Во время использования внедорожника Mercedes-Benz GLC возникают непонятные проблемы с тормозной системой, силовым агрегатом, подвеской, электроникой. К удивлению многих, это факт, подтверждённый владельцами.
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