Самые проблемные кроссоверы 2018 года в России

Совсем недавно мы знакомили вас с рейтингом самых ненадёжных кроссоверов 2018 года, основанным на данных немецких специализирующихся СМИ.

Однако опубликованный рейтинг надежности автомобилей 2018 года от американского некоммерческого издания Consumer Reports заставил нас в очередной раз поговорить о самых проблемных кроссоверах, поскольку некоторые из этих автомобилей также предлагаются на российском рынке.

Прежде чем начать знакомить вас с самыми ненадёжными автомобилями сегмента SUV по версии Consumer Reports, отметим, что хит-парад немного скорректирован, поскольку не все машины из списка американского издания доступны в России. Например, на четвёртом месте рейтинга располагается GMC Acadia , который официально не представлен в нашей стране. Но, как говорится, «свято место пусто не бывает».

Также стоит отметить, что рейтинг самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников 2018 года, с которым вы ознакомитесь, мягко говоря, удивит, поскольку в него попали автомобили ведущих премиальных мировых производителей.

К большому сожалению, продукция американской компании Tesla сходит с конвейера с большим количеством барака. Электрический внедорожник Model X не является исключением. Согласно отчётам Consumer Reports, владельцы Tesla Model X сталкиваются с самыми различными проблемами, которые связаны как с электроникой, так и конструкцией кузова. Именно поэтому Tesla Model X — это самый ненадежный кроссовер 2018 года.

Удивительное дело, но здоровенный внедорожник Cadillac Escalade «страдает» тесными задними сиденьями, плохой климатической установкой, проблемным силовым агрегатом и трансмиссией, а также некачественным штатным оборудованием. Как отмечают наши коллеги из издания «АвтоВзгляд» , Cadillac Escalade — это явно переоценённая машина, которая, к слову, стоит немалых денег.

А вот и ещё одно удивление!? В рейтинг самых ненадёжных кроссоверов и внедорожников 2018 года по версии Consumer Reports попала флагманская модель Volvo XC90. Эффектный, стильный, элегантный и продвинутый автомобиль! Но! Основное нарекание владельцев вызывает электроника автомобиля. При этом силовой агрегат и трансмиссия заслуживает добрых слов. В общем, инженерам компании Volvo есть над чем работать.

В нашем рейтинге топ-5 самых проблемных кроссоверов и внедорожников 2018 года в России ещё один автомобиль премиального бренда. Как отмечается в отчёте американского издания, если усилено эксплуатировать систему полного привода модели Jaguar F-Pace, то она достаточно быстро сдает. Помимо этого, нарекания вызывает работа информационно-развлекательной системы, качество изоляционных материалов.