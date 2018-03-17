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Lagonda Varekai — ультра-роскошный брат Aston-Martin DBX
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Lagonda Varekai — ультра-роскошный брат Aston-Martin DBX 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Первый автомобиль класса SUV от легендарной спортивной марки Aston Martin появится в продаже только в 2019 году. Модель DBX впитает в себя все последние разработки британского производителя, уже определившегося с заводом для сборки грядущей новинки. Дешевым Aston DBX не будет точно — по слухам, его стартовая цена составит порядка 150 тысяч долларов, однако, как стало известно, это далеко не предел для компании.
Английское издание Auto Express утверждает, что в 2021 году принадлежащий Aston Martin ультра-люксовый бренд Lagonda выпустит на базе DBX собственный кроссовер, предвестником которого можно считать представленный на Женевском автосалоне этого года концепт Lagonda Vision. Собственно, концепт представлял собой масштабную модель 1:2.5 и позиционировался компанией как демонстрационный образец парадигмы дизайна для будущих моделей Lagonda.
Как сообщается, в качестве имени для будущего супер-SUV, готового поспорить с Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, избрано «Varekai». Мы не знаем сделано ли это специально, но на цыганском языке означает «всюду», «где бы то ни было», и, в целом, такое имя очень подходит грядущей роскошной модели, которая должна «всюду» провезти своего счастливого владельца и при этом обеспечить королевский уровень комфорта «где бы то ни было».
Aston Martin официально заявлял, что будущие автомобили под брендом Lagonda будут «в высшей степени просторны, смогут баловать пассажиров невиданным комфортом и привержены концепции эксклюзивности». Также производитель хочет, чтобы Lagonda стала первой в мире люксовой маркой, производящей полностью экологичные ("zero emission") автомобили. Плюс, взят курс на самые современные электронные системы и искусственный интеллект.
Таким образом, Lagonda Varekai будет высокопроизводительным электромобилем класса SUV, оснащенным продвинутой системой автопилота, а о его дизайне можно узнать, взглянув на прототип Vision этого года.
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