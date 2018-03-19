Марка Lagonda займется выпуском электрических кроссоверов

Марка Lagonda, принадлежащая компании Aston Martin , займется выпуском электрокаров. Первой моделью станет кроссовер, а не седан, прообраз которого представили на Женевском автосалоне. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AutoExpress.

По предварительной информации, производство новинки начнется в 2021 году. Еще через два года на конвейер встанет вторая модель — товарная версия концепт-кара Lagonda Vision. К этому времени, уверены в компании, появятся коммерческие образцы твердотельных аккумуляторов, которые позволят машинам проезжать до 640 километров на одной зарядке.

Как будет выглядеть кроссовер Lagonda «Астон Мартин» показал на примере масштабной модели, выставленной на стенду марки в Женеве. Вероятно, такая машина будет построена на платформе первого кроссовера Aston Martin, который получит название Varekai (на языке цыган слово означает «где угодно»).

Ранее компания сообщила о реорганизации бренда Lagonda и заявила, что отныне линейка марки будет состоять только из электромобилей. Представленный в Женеве прототип Lagonda Vision продемонстрировал новый «язык дизайна» и оснащение будущих автомобилей. В частности, модели Lagonda получат автопилот четвертого уровня и уникальные интерьеры с отделкой из эксклюзивных материалов.

Сейчас в линейке Lagonda есть только роскошный седан Taraf. Модель продается на рынке Великобритании, Ближнего Востока и европейских стран. Седан оснащается 5,9-литровым атмосферным двигателем V12, отдача которого составляет 547 лошадиных сил и 647 Нм крутящего момента. До «сотни» Taraf способен разгоняться за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 314 километров в час. Цена — миллион долларов.