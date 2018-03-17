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В Норвегии продаётся дрэгстер Rolls Royce Silver Shadow
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В Норвегии продаётся дрэгстер Rolls Royce Silver Shadow 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
1974 год, 100 км пробега, 890 000 крон — это всё мы про дрэгстер Rolls Royce Silver Shadow.
Rolls-Royce и дрэгстер? Что может вообще здесь быть общего? Выясняется, что очень даже и может! Данный лимузин мы бы, конечно, не стали называть Silver Shadow. От него у данного аппарата для скоростных заездов по прямой только кузовные панели, тогда как под ними — трубчатое шасси.
Не слишком логично, однако кожаным салоном не стали жертвовать. Более того, заднего дивана нет, а вместо него стоят два раздельных кресла. Совсем роскошь — это наличие держателя для бутылки с шампанским и парочки фужеров.
Мотор — V8 от конструкторов GM. Он с приводным нагнетателем идёт Рабочий объём силовой установки равен 7,57 литрам. Мощность не назвали. Вероятно, она умопомрачительная!
Столь необычный автомобиль прошёл каких-то 100 километров. В том числе и по этой причине, он предлагается за огромные деньги — 890 000 крон. В переводе на «наши» деньги выходит что-то около 93 000 евро.
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