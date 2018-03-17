Представлен рендер современной «Победы»

Дизайнер Сергей Баринов показал свое видение современного варианта легендарной российской машины ГАЗ-М20 «Победа».

Отметим, что художник стал известен после того, как продемонстрировал свою визуализацию современного ГАЗ-24. И Сергей решил представить новую работу.

Автор рендера рассказывает, что рендеры автомобилей он создаёт только для души, а совсем не для известности или какого-либо дохода.

Современная комплектация «Победы», которую назвали Pobeda M20 Neoclassic, получила кузов лифтбэка и стандартный заднеприводный механизм. Дизайн экстерьера современного варианта создан по мотивам старинного автомобиля. В частности, модель получила длинный капот, изогнутые линии, увеличенную оптику и массивную радиаторную решетку.

Добавим, что серийную сборку советской «Победы» начали в 1946 году. Модель так назвали в честь победы в Великой Отечественной войне. Дизайн экстерьера машины разработал инженер Вениамин Самойлов.