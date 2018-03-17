Китайские копии авто, которые слегка не похожи на оригиналы

Предприимчивые китайские ребята смотрят на копирование чужого дизайна сквозь пальцы. Конечно, не все такие, например, у Geely нынче очень неплохой стиль, да и другие марки подают надежды. Тем не менее, авто-двойники по-прежнему в наличии. Бонусом — «клоны» мотоциклов. Да-да, в Поднебесной такое тоже бывает!

Beijing BJ212что-то напоминает, не правда ли?

Если вы не догадались, то даем подсказку — источник вдохновения для дизайна едва ли не самого популярного внедорожника в китайской армии рожден в СССР, в Ульяновске и несет индекс 469.

Hummer H1— это сила мощь и намек на крутость армии, обладающей машиной с подобным экстерьером. Вот и китайцы в свое время повелись на квадратность и широту «тела». В начале нулевых Dongfeng пустила служивых за руль условно легальной версии.

Она зовется EQ2025, базируется на американском шасси и оснащается лицензионным двигателем Cummins.

Есть в Поднебесной и другой «клон» американского монстра. Запоминайте — SFQ2040 LieYing от Shenyang Aircraft Corporation. В отличие от EQ2050 здесь более легкий алюминиевый, а не стальной кузов. Двигатель — турбодизель Cummins. Внедорожник имеет достаточно слабую броневую защиту, но создан для военных задач. Известно о 38 построенных экземплярах.

Третьим решил стать Xiaolong XL2060L fierce Dragon от Xiaolong Automotive Technologies Co. Ltd. Внедорожник оснащен двигателем Steyr и в среднем стоит 100 тыс. долларов.

А это вечная ценность и объект для поклонения.

BAIC BJ80— что может сказать это имя непосвященному? Другое дело экстерьер!

Если смотреть в профиль, да еще и на расстоянии, то взору предстанет Mercedes-Benz G-Class. Оба автомобиля почти идентичны по габаритам и колесной базе.

Интересно, что Daimler и Beijing Auto сотрудничают вокруг совместного предприятия BAIC Motor, и немцы владеют 12% этой компании. Поговаривают, что BJ80 их огорчил, но поделать что-то с этим «клоном» не получилось.

Когда дело дошло до оптики, у китайских «дизайнеров» проснулась совесть…

Landwind X7— ночной кошмар лендроверовцев. Они и представить себе не могли, что можно так бессовестно скопировать дизайн Range Rover Evoque! Едва ли не самый известный и скандальный китайский «клон» оснащен 2,0-литровой «турбочетверкой» Mitsubishi и восьмиступенчатым «автоматом». Компания Land Rover попыталась судиться с Jiangling Motors, владеющей маркой Lamdwind, но не смогла добиться справедливости из-за протекционистской политики китайских властей.

Тот самый случай, когда будет очень сложно найти десять отличий.

Если вы не видите разницу, то перед вами исконно британский Evoque. Вероятно…

Марка Zotye— крупнейший китайский специалист по вопросам «клонирования». Ее первоклассный «ксерокс» позволил сделать копию Porsche Macan под названием SR9. А вы думали, на вас смотрит отпрыск немецкого бренда?

Нет, вы не правы — вот Porsche!

А это Toua… то есть, Zotye T600. И его можно купить в России!

Источником вдохновения послужил Volkswagen Touareg второго поколения. Но есть «маленькие» конструктивные отличия. «Китаец» имеет поперечную компоновку силового агрегата, наддувные бензиновые «четверки» и передний привод.

На десерт — кроссовер Hawtai Boliger, скопированный с Porsche Cayenne первого поколения, но отличающийся «лицом». Впрочем, это вовсе не означает наличие наддувного двигателя V8 и полноприводную трансмиссию.

У Hawtai наддувная «четверка» объемом 1,8 л и передний привод. Кстати, этот шедевр тоже продается на отечественном рынке.

А это тот, чье имя произносится с придыханием… Узрите!

Китайцы с особым мастерством копируют и мототехнику. Например, этот микроспортбайк Jida JD250создан под явным влиянием другого «малыша» — Yamaha YZF-R125.

Поклонников марки Ducati сейчас должен хватить удар — парни из Поднебесной добрались до святая святых, красивейшего спортбайка 1098/1198! Вариант из-под «ксерокса» называется Wonjan WJ300 Space Ranger. По скорости «космический рейнджер» не сравнится с болидом из Болоньи — моторчик-то всего 300-кубовый!

А это «Дукас»! Еще вопросы?

Замечательный «литр» BMW S1000RR просто обязан был превратиться в Leike Thunderer.

У вышеупомянутых китайских, с позволения сказать, мотоциклов есть отличия от оригинальных моделей. А вот копия стопроцентная и наглая. Kengo R350с рядной 320-кубовой «двойкой» запросто можно принять за Kawasaki Ninja 300.

Это не Honda CBR250R прошлого поколения, как можно подумать, аR12от Zhejiang Jiajue Motorcycle Manufacturing. Сходство поразительное!

Компания Qianjiang, владеющая маркой Benelli, готовит большой турер с явными чертами гиганта BMW K1600GT. Мотоцикл получит трехцилиндровый 1200-кубовый двигатель и станет едва ли не самым большим байком Поднебесной!

Как видите, у китайцев практикуется как прямое копирование, так и создание машин и мотоциклов с чертами источников воздыхания. Местный рынок подобным вещам не сопротивляется и, по-видимому, в обозримом будущем сопротивляться не планирует, так что источник поводов для удивления иссякнет нескоро.