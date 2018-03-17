Выпуск серийного автомобиля без руля и педалей стартует в 2019 году

Автоконцерн General Motors Co. планирует производить беспилотные автомобили Cruise AV на заводах в штате Мичигане и анонсирует выход этих машин на рынок уже в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В 2016 году GM приобрел компанию Cruise Automation за $1 млрд С января 2017 года было собрано три поколения тестовых Cruise (на базе беспилотного электромобиля Chevrolet Bolt) для использования в самых сложных городских условиях, в том числе в центре Сан-Франциско.

В Cruise AV четвертого поколения нет рулевого колеса, педалей и любых других органов ручного управления. Это первый серийный беспилотный автомобиль, построенный с нуля, и как утверждает производитель, абсолютно безопасный. Использовать его планируется в сфере коммерческих пассажирских перевозок.

В связи с производством новой модели GM инвестирует более $100 млн в модернизацию заводов в Мичигане. Сборка крышных модулей уже стартовала на заводе в Браунстауне. Крыша в беспилотном автомобиле играет особо важную роль. В нее интегрировано специальное оборудование — лидары, камеры, датчики.

Полный производственный цикл стартует на предприятии Orion Township в 2019 году, тогда же автомобиль поступит на рынок США.

А вы бы отважились сесть в автомобиль без руля?