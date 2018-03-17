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Ford Explorer ожидается в российских автосалонах во втором квартале
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Ford Explorer ожидается в российских автосалонах во втором квартале 

Car.ru 17 марта 2018
Фото: Car.ru
Автодилеры американского автобренда Ford сообщили, что на днях стартует прием предзаказов на обновленный Explorer.
Кроме дизайнерских перевоплощений, как то хромированная радиаторная решетка, новинка получит улучшенные эксплуатационные показатели по части электроники: завести автомобиль теперь можно с расстояния в 100 метров. Также был добавлен USB-разъем рядом с зеркалом заднего обзора.
Кроме перечисленного выше, автоновинка специально для российского авторынка получила ряд очень полезных опций.
В частности, машина теперь сможет работать на бензине АИ-92, лобовое стекло оснащено обогревом, а передний бампер переделан под более широкий маневр на дороге.
Согласно статистике за 2017 год, автомодели Ford EcoSport, Ford Kuga, Ford Explorer, представленные на авторынке России, охватили более 50% последнего.
А по итогам первых двух месяцев 2018 года повышенный спрос на автомодель Explorer показал аж 93% (534 единицы).
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