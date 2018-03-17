Ford Explorer ожидается в российских автосалонах во втором квартале 

Автодилеры американского автобренда Ford сообщили, что на днях стартует прием предзаказов на обновленный Explorer.
Кроме дизайнерских перевоплощений, как то хромированная радиаторная решетка, новинка получит улучшенные эксплуатационные показатели по части электроники: завести автомобиль теперь можно с расстояния в 100 метров. Также был добавлен USB-разъем рядом с зеркалом заднего обзора.
Кроме перечисленного выше, автоновинка специально для российского авторынка получила ряд очень полезных опций.
В частности, машина теперь сможет работать на бензине АИ-92, лобовое стекло оснащено обогревом, а передний бампер переделан под более широкий маневр на дороге.
Согласно статистике за 2017 год, автомодели Ford EcoSport, Ford Kuga, Ford Explorer, представленные на авторынке России, охватили более 50% последнего.
А по итогам первых двух месяцев 2018 года повышенный спрос на автомодель Explorer показал аж 93% (534 единицы).