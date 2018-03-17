Российский вторичный авторынок незначительно вырос в феврале

Согласно статистическим данным от автоаналитиков «Автостата», рынок хоженых машин в России по сосстоянию на февраль показал прирост на 1%.

Россияне приобрели 362200 бушных автомобиля (+0,9%). Четверть объемов продаж на вторичном авторынке приходится на автобренд Lada . Прирост продаж по обсуждаемому автобренду составил 0,6%.

Среди автомобилей зарубежных автопроизводителей наиболее популярны Toyota . Однако, не смотря на то, что автобренд занимает второе место по популярности, продажи последнего показали спад 2,7%.

С небольшим приростом в 0,6% закрыл месяц Nissan

Если рассматривать спрос на российском авторынке бушных машин в помодельном разрезе, то Lada 2114 окажется на первом месте, на втором — Ford Focus . На третьем — Lada 2107.

Как показывает статистика нескольких месяцев, подержанные автомобили медленно, но уверенно растут в популярности у российских автолюбителей.