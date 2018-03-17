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Российский вторичный авторынок незначительно вырос в феврале
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Российский вторичный авторынок незначительно вырос в феврале 

Car.ru 17 марта 2018
Фото: Car.ru
Согласно статистическим данным от автоаналитиков «Автостата», рынок хоженых машин в России по сосстоянию на февраль показал прирост на 1%.
Россияне приобрели 362200 бушных автомобиля (+0,9%). Четверть объемов продаж на вторичном авторынке приходится на автобренд Lada. Прирост продаж по обсуждаемому автобренду составил 0,6%.
Среди автомобилей зарубежных автопроизводителей наиболее популярны Toyota. Однако, не смотря на то, что автобренд занимает второе место по популярности, продажи последнего показали спад 2,7%.
С небольшим приростом в 0,6% закрыл месяц Nissan.
Если рассматривать спрос на российском авторынке бушных машин в помодельном разрезе, то Lada 2114 окажется на первом месте, на втором — Ford Focus. На третьем — Lada 2107.
Как показывает статистика нескольких месяцев, подержанные автомобили медленно, но уверенно растут в популярности у российских автолюбителей.
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