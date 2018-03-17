Донора ответ: у водителей спросят про органы

В Минздрав направлено предложение добавить в ВУ отметку о согласии на донорство

В водительских удостоверениях россиян вскоре может появиться специальная отметка о согласии или отказе от донорства органов в случае гибели в ДТП. Эту инициативу уже активно прорабатывает Минздрав . В случае принятия на уровне закона это позволит повысить количество доступных для операции биоматериалов и снизит стоимость дорогостоящих операций. Однако ряд автоэкспертов опасается, что согласившиеся стать донорами водители могут стать жертвами охотников за органами.

В Минздрав направлено предложение о внесении изменений в оформление водительских прав: в них может появиться отдельная галочка о согласии или отказе автомобилиста на донорство в случае гибели в ДТП. По данным экспертов отрасли, обратившихся в Минздрав, в настоящее время завершается разработка законопроекта «О донорстве органов и трансплантации», который призван регулировать в том числе сферу волеизъявлений граждан по поводу посмертного донорства.

Работа над этим документом и стала поводом для появления идеи о том, чтобы предлагать автомобилистам уже при получении или обмене ВУ принять решение становиться донорами в случае собственной гибели в ДТП или же, наоборот, отказаться от этого. По мнению экспертов Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье», это помогло бы подтолкнуть к активному волеизъявлению многих сочувствующих добровольному донорству граждан.

«Дефицит добровольных доноров — одна из острейших проблем отечественной медицины. Действующий уже четверть века в России закон о трансплантации не регламентирует вопросы прижизненного волеизъявления граждан об их согласии или несогласии на посмертное изъятие органов, и новый документ устраняет этот пробел», — заявил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Как сообщал в начале февраля замминистра здравоохранения России Дмитрий Костенников , ежегодно пациентам требуется около 10 тыс. органов для пересадки, но выполняется лишь около 1,5 тыс. таких операций.

В самом Минздраве на вопросы о перспективах такой инициативы отвечают уклончиво и говорят, что пока предложение в установленном порядке в ведомство не поступило. При этом там рассказали, что все замечания и предложения по вопросам совершенствования законодательства рассматриваются, в том числе с привлечением экспертного сообщества.

Говоря о самом готовящемся законопроекте, в министерстве заявили о важности того, что появится регистр прижизненных волеизъявлений граждан о несогласии на изъятие их органов после смерти в целях трансплантации потенциальному реципиенту. «Законопроект регулирует и другие отношения, возникающие в связи с донорством органа и их трансплантацией (пересадкой), в том числе определяет условия и порядок изъятия донорских органов у одного лица и предоставления их другому лицу для трансплантации, права и обязанности доноров, реципиентов, медицинских работников, медицинских организаций, порядок учета доноров, донорских органов, реципиентов», — заявили «Газете.Ru» в Минздраве.

«То, что существует черный рынок торговли органов, отрицать нельзя, — заявил Шкуматов. — В первую очередь, это, конечно, касается стран, где идут боевые действия. Но при этом россияне по генотипу хорошо подходят жителям Европы и США, чаще всего для трансплантация костного мозга в России используют доноров из Европы. Поэтому я лично опасаюсь, что согласившиеся стать донорами могут стать жертвами не обычных ДТП, а подстроенных: человека могут убить, разобрать на органы, а сам факт ДТП сфабриковать. По своему опыту могу сказать, что расследования смертельных ДТП у нас ведутся сквозь пальцы, не как в случае с убийствами. Так, если происходит смертельная авария, в которой, к примеру, погиб сам виновник, даже уголовное дело не возбуждают. В какой-нибудь деревне вряд ли кто-то будет разбираться, как произошло ДТП, если погиб сам водитель. Приедет фельдшер, поставит подпись, и все. Гибель в аварии не является чем-то противоестественным, она не вызывает подозрения у правоохранительных органов. А если после всего произошедшего человека кремируют, то вообще не найти никаких следов». Между тем координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не рискнул бы ставить галочку «за согласие стать донором» в водительском удостоверении. Эксперт считает, что заведомо согласившийся на такие условия человек может стать жертвой охотников за органами. Решение о донорстве он оставил бы на усмотрение родственников.

«В мировой практике этот вопрос каждый решает для себя сам. Человек может возить с собой специальную карточку донора, которая и служит подтверждением его согласия в случае гибели отдать свои органы тем, кому они нужны. Для водителей это слишком сложное решение: могут возникнуть религиозные, нравственные вопросы», — сказал Моржаретто «Газете.Ru». Другой автомобильный эксперт, Игорь Моржаретто , считает, что не стоит насильно вынуждать автомобилистов принимать сложное для себя решение.

«Мы не можем экспортировать органы, у нас нет законодательства на эту тему, — заявил Кацуба. — Поэтому, в первую очередь, эта инициатива ориентирована именно на Россию, не нужно бояться, что наших граждан разберут на органы за рубежом. Скорее это мы потребляем их биологический материал, нежели они наш. Как это происходит, например, с костным мозгом: в мире по нему в мире насчитывается 30 млн доноров, у нас же в России их всего 79 тыс. человек. И мы потенциально не особо интересны зарубежным партнерам. Потому что у нас низкое количество совпадений по ДНК. В Америке есть 12 млн человек доноров, они могут найти их по своей базе, нежели запрашивать в России, потому что это только ведет к удорожанию процедуры. И то же самое с нашей стороны — если система заработает, это позволит не платить бешеные суммы за биологический материал. Одна трансплантация костного мозга, условно, будет стоит 300 тыс. рублей, а не миллионы». В свою очередь, директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба заявил «Газете.Ru», что такое предложение поможет именно россиянам и заверил, что никакого «экспорта органов россиян заграницу не произойдет».

«На данный момент решение отдавать или не отдавать органы погибшего принимают родственники, — сказал Кацуба. — В подобной ситуации они находятся под тяжестью эмоций, случилось несчастье, им нужно осознать эту потерю и принимать решения. А они ничего не хотят решать, они хотят, чтобы их просто оставили в покое, а тут мы их нагружаем. Поэтому если у родственников уже было бы на руках волеизъявление погибшего, конечно, было бы проще». По оценке эксперта, в случае если водитель заранее возьмет на себя такую ответственность, это значительно упростит саму процедуру передачи биологического материала и избавит родственников от принятия решений, на которые они не готовы.

Эксперт отметил, что в случае если поправки будут приняты положительно, в дальнейшем на законодательном уровне придется отлаживать систему взаимодействия сотрудников скорой помощи и полиции, чтобы все оперативные и медицинские манипуляции происходили оперативно.