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Могучие Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Sport Turismo устроили дуэль в гонках
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Могучие Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Sport Turismo устроили дуэль в гонках 

Car.ru 21 час назад
Фото: Car.ru
Mercedes и Porsche устроили дуэль в гонках.
На дистанцию были выведены Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Sport Turismo. В результате победу одержал представитель Mercedes. Ролик данных батлов можно увидеть в сети.
Представитель от Mercedes-Benz имеет внушительные технические характеристики. На первом месте выделяется мощность двигателя. В зависимости от комплектации, мотор может выжимать 604 лошадиные силы.
Теперь перейдем к деталям по Porsche Panamera Sport Turismo. Под капотом размещен мотор V8 с объемом в 4 литра. Кроме того, в продаже имеется вариант с гибридным двигателем. Данная модель имеет индекс SE-Hybrid.
Если посмотреть размещенное в сети видео, можно убедиться, что отставание между автомобилями было незначительным — всего одна десятая секунды.
Эксперты утверждают, что если бы удалось повысить мощность двигателя у представителя Porsche до 680 лошадиных сил, то результаты противостояния были бы другими.
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