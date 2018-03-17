Могучие Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Sport Turismo устроили дуэль в гонках

Mercedes и Porsche устроили дуэль в гонках.

На дистанцию были выведены Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Sport Turismo. В результате победу одержал представитель Mercedes. Ролик данных батлов можно увидеть в сети.

Представитель от Mercedes-Benz имеет внушительные технические характеристики. На первом месте выделяется мощность двигателя. В зависимости от комплектации, мотор может выжимать 604 лошадиные силы.

Теперь перейдем к деталям по Porsche Panamera Sport Turismo. Под капотом размещен мотор V8 с объемом в 4 литра. Кроме того, в продаже имеется вариант с гибридным двигателем. Данная модель имеет индекс SE-Hybrid.

Если посмотреть размещенное в сети видео, можно убедиться, что отставание между автомобилями было незначительным — всего одна десятая секунды.

Эксперты утверждают, что если бы удалось повысить мощность двигателя у представителя Porsche до 680 лошадиных сил, то результаты противостояния были бы другими.