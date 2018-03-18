Обновленную Lada Granta FL вновь сфотографировали на дорогах РФ

Компания «АвтоВАЗ» продолжает обкатку обновленной версии своей популярной модели Lada Granta FL. На днях тестовый прототип новой Лады Гранты вновь был сфотографирован на дорогах России. Кузов автомобиля оклеен камуфляжной пленкой, но на этот раз серого цвета, а не зеленого, как было в предыдущий раз.

Судя по выложенным в Сеть фото, новая «Гранта» получит дизайн передней части в стиле Lada Vesta , а номерной знак сзади будет перенесен на крышку багажника.

В салоне Lada Granta FL должна появиться новая приборная панель, а объем багажного отделения станет больше.

Официальная презентация обновленной Лада Гранта должна состояться в рамках автосалона в Москве (ММАС-2018) в конце лета этого года.

Других подробностей относительной этой модели, а также дат ее выхода в продажу, пока нет.