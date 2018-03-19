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Обновленную Lada Granta FL заметили на дорогах: фото
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Обновленную Lada Granta FL заметили на дорогах: фото 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По предварительным данным, презентация обновленной Lada Granta состоится в рамках Московского автосалона.
Опубликованы снимки обновленной Lada Granta в камуфляжной пленке, которую удалось сфотографировать на дороге во время завершающих испытаний в городских условиях.
Отмечается, что в новинке не произойдет каких-либо значительных изменений в техническом плане, однако по кадрам видно, что у машины поменялась форма багажного отделения, а место под госномер перенесено на крышку багажника.
Ожидается, что передняя часть автомобиля получит оформление как у Lada Vesta, также внутри салона может появиться новая приборная панель.
Обновленную Lada Granta, по одной информации, представят в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне, по другим данным, машину могут рассекретить уже в феврале.
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