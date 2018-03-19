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Появились фото обновленной Lada Granta
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Появились фото обновленной Lada Granta 

Авторамблер 10 часов назад
Фото: Авторамблер
Рестайлинговую «Гранту» тестируют на дорогах общего пользования. Автор снимков, опубликованных на RCI News, отметил, что рядом с рестайлиновой Lada Granta едет автомобиль в старом кузове, так что можно сравнить внесенные в облик автомобиля изменения.
Судя по снимкам, фейслифтинг принес бюджетнику обновленную переднюю с Х-образным бампером в стиле Lada Vesta и XRay. Кроме того, Granta получила новую решетку радиатора и модернизированную переднюю оптику. Что до кормы, то она тоже трансформировалась. К примеру, видно, что ниша под номер у обновленного автомобиля переехала на крышку багажника, следовательно, и крышка и бампер были видоизменены.
Фотографий салона новинки пока нет, однако ожидается, что в нем появится более современная приборная панель.
Как сообщал «Авторамблер», премьера Granta FL, вероятнее всего, состоится на Московском автосалоне в августе 2018 года.
Текущая версия Granta выпускается в кузова седан и лифтбэк. Модель комплектуется 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 л.с., 98 л.с. и 106 л.с., а для спортивной модификации предусмотрен 114-сильный агрегат. Цены Lada Granta стартуют от 399 900 рублей, а самая мощная Granta Sport стоит 623 900 рублей. В следующем году ожидается появление битопливной версии, которая окажется самым доступным автомобилем на газе на российском рынке.
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