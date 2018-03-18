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Новый внедорожник Aston Martin могут назвать цыганским именем Verekai
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Новый внедорожник Aston Martin могут назвать цыганским именем Verekai 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автогигант Aston Martin, который специализируется на создании спортивных моделей, запатентовал новое торговое название Varekai.
Загадочное слово в переводе с цыганского языка звучит, как «где угодно» или «где бы то ни было». Кроме того, в заявке сказано, что имя будет предназначаться для пассажирских и гоночных авто, а также их частей.
Отметим, что возможно торговая марка не будет использоваться, хотя новое название может стать хорошим дополнением к линейке. Предполагается, что так будут называть электрокары возрожденной компании Lagonda, концептуальную модель которой показали на Женевской автовыставке.
Известно, что новый серийный внедорожник продемонстрируют к концу нынешнего года. Скорее всего, оснащаться новинка будет 8— и 12-цилиндровыми силовыми агрегатами, правда не исключается появление электромотора.
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