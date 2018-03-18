Новый внедорожник Aston Martin могут назвать цыганским именем Verekai

Автогигант Aston Martin , который специализируется на создании спортивных моделей, запатентовал новое торговое название Varekai.

Загадочное слово в переводе с цыганского языка звучит, как «где угодно» или «где бы то ни было». Кроме того, в заявке сказано, что имя будет предназначаться для пассажирских и гоночных авто, а также их частей.

Отметим, что возможно торговая марка не будет использоваться, хотя новое название может стать хорошим дополнением к линейке. Предполагается, что так будут называть электрокары возрожденной компании Lagonda, концептуальную модель которой показали на Женевской автовыставке.

Известно, что новый серийный внедорожник продемонстрируют к концу нынешнего года. Скорее всего, оснащаться новинка будет 8— и 12-цилиндровыми силовыми агрегатами, правда не исключается появление электромотора.