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По всему миру продолжаются претензии к компании Volkswagen
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По всему миру продолжаются претензии к компании Volkswagen 

Car.ru 12 часов назад
Фото: Car.ru
В Австралии появились претензии к Volkswagen.
Проблемы возникли вследствие превышения допустимой концентрации выбросов из мотора VW. По мнению австралийской автомобильной ассоциации (сокращенно AAA), одна из моделей, а именно Golf 2010 года выпуска превышает допустимый выброс вредных веществ.
В ответ представители концерна Volkswagen в Австралии отреагировали в резкой форме. Они указали на то, что методика тестирования выбросов не соответствует практике, принятой по всему миру.
Было также добавлено, что при испытаниях со стороны AAA не была учтена концентрация в атмосфере углекислого газа.
Чтобы доказать свою правоту, представители концерна провели испытание данной модели в европейских условиях.
Результаты по вредным выбросам оказались прямо противоположными. Поэтому не исключено, что вопросы эксплуатации VW станут предметом для дальнейшего обсуждения.
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