По всему миру продолжаются претензии к компании Volkswagen

В Австралии появились претензии к Volkswagen

Проблемы возникли вследствие превышения допустимой концентрации выбросов из мотора VW. По мнению австралийской автомобильной ассоциации (сокращенно AAA), одна из моделей, а именно Golf 2010 года выпуска превышает допустимый выброс вредных веществ.

В ответ представители концерна Volkswagen в Австралии отреагировали в резкой форме. Они указали на то, что методика тестирования выбросов не соответствует практике, принятой по всему миру.

Было также добавлено, что при испытаниях со стороны AAA не была учтена концентрация в атмосфере углекислого газа.

Чтобы доказать свою правоту, представители концерна провели испытание данной модели в европейских условиях.

Результаты по вредным выбросам оказались прямо противоположными. Поэтому не исключено, что вопросы эксплуатации VW станут предметом для дальнейшего обсуждения.